Cuarentena: Montenegro dijo que en junio será “clave” mantener rigidez en los retenes

El jefe comunal encabezó la mesa de seguridad municipal y destacó la labor en los ingresos al Municipio, donde ya fueron rechazados alrededor de 2400 vehículos desde el 18 de abril.

(Foto: Prensa MGP)

Guillermo Montenegro encabezó este jueves una nueva reunión de la mesa de seguridad, con la Secretaría de Seguridad y la Policía Bonaerense a la cabeza y con la participación de todas las fuerzas que intervienen en el cumplimiento de la cuarentena en Mar del Plata y Batán y, sobre todo, en los retenes de los siete ingresos al distrito.

En la reunión, el jefe comunal aseguró a los representantes de las distintas fuerzas que el mes de junio será “clave” en cuanto al cumplimiento de la cuarentena que se extendería hasta el 21 de junio, y los llamó a mantener la rigidez de los retenes para continuar con el nivel bajo de contagios que se registra en la ciudad.

Junto al coordinador operativo de la Zona Atlántica del Ministerio de Seguridad, Rodolfo Manino Iriart y el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, Montenegro sostuvo que “siempre entendimos que para que el virus no ingrese, no podíamos aflojar en los controles. Y hoy les vuelvo a pedir que no aflojemos, ya que este mes será clave”.

En cuanto al balance de la mesa de seguridad, desde la Municipalidad aportaron el dato de que, desde el 18 de abril, se controlaron 37.800 y se rechazaron casi 2400 vehículos que no tenían permiso para entrar a la ciudad.

“Sabemos que hoy tenemos una foto sanitaria que conseguimos gracias a que fuimos muy estrictos con los controles, tanto para el ingreso de los repatriados, como de los varados o de personas que venían de lugares de circulación viral. El control en los ingresos y la derivación a hoteles con el seguimiento de Salud fue imprescindible para tener la situación sanitaria actual”, analizó el intendente.