Cuestionan que el aumento de tasas “sea del 55% para todas las categorías”

En el marco del inicio del tratamiento del Presupuesto 2020, desde el Frente de Todos expresaron su preocupación por la propuesta de suba de las tasas del gobierno.

(Foto: prensa concejal Verónica Lagos)

Luego de que el gobierno presentara este lunes ante la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante el Presupuesto 2020, desde el bloque de concejales del Frente de Todos, la concejal Virginia Sívori cuestionó el incremento proyectado para las tasas del 49,4% en promedio.

“Nos preocupa que el aumento sea del 55% para todas las categorías”, expuso al respecto Sívori luego de la reunión de la comisión donde estuvieron presentes el secretario de Economía y Hacienda, Germán Blanco, su subsecretario, Jerónimo Rocatti, y el titular de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), Sebastián Iglesias.

En ese marco, además de cuestionar la falta de progresividad del aumento, Sívori planteó que “los contribuyentes a los que ahora les va a aumentar la tasa son los mismos que vienen sufriendo las políticas económicas de Cambiemos”. En sintonía, el concejal Daniel Rodríguez fue crítico a lo presupuestado al afirmar ante los funcionarios que el presupuesto plantea “una continuidad” de las políticas llevadas adelante por el gobierno de Carlos Arroyo.

En paralelo al tratamiento del Presupuesto, el gobierno anunció en conferencia de prensa la devolución de la bonificación docente (código 59), lo cual no cayó bien entre la oposición al depender -según entienden- directamente de la sanción del Presupuesto: “Es irresponsable anunciar la devolución del código 59, cuando todavía estamos en el marco del debate de este presupuesto”, sostuvo Sívori.

Una de las críticas que genera en la oposición el Presupuesto 2020 impulsado por Montenegro tiene que ver con la introducción de una contribución para el área de Educación sobre la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que sería, de acuerdo a lo señalado, para financiar el regreso del pago de la bonificación.

Este lunes, en paralelo al desarrollo de la comisión de Hacienda, Montenegro fue consultado sobre el origen de los fondos para hacer frente al pago de la vuelta de la bonificación docente y si tiene que ver con la sobretasa propuesta para Educación, y el intendente intentó negarlo: “No, no porque en definitiva uno cuando realiza el presupuesto lo que no usa en un lugar lo va a usar en otro, con lo cual no tiene que ver con una sobretasa, sí con una inversión que se está haciendo en educación que no se había hecho nunca”.

Las reuniones en torno a la comisión de Hacienda, a la espera de la audiencia pública programada para el jueves 30 donde funcionarios responderán consultas de vecinos al respecto, continuarán durante esta semana con las exposiciones del resto de los funcionarios municipales para defender el presupuesto destinado a cada área.