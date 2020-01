Cuidacoches: cuestionan el “sesgo discriminador” de la iniciativa del oficialismo

Desde el Frente de Todos se refirieron al proyecto que busca regular la actividad y que establece la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de que el oficialismo presentara un proyecto para actualizar una ordenanza de 1964 que buscaba regular la actividad de los cuidacoches pero nunca fue implementada, el concejal del Frente de Todos, Roberto Gandolfi cuestionó el “sesgo discriminador” de la nueva iniciativa que establece, entre otros puntos, la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales.

En concreto, el también referente del Movimiento Evita y de la recientemente creada Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) –la transformación de la CTEP en entidad gremial-consideró que quienes se desempeñan como cuidacoches son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, personas que “se inventan el trabajo digno cuando el trabajo formal escasea”.

“Hoy el sistema descarta cada vez más argentinos y argentinas. La UTEP es el sindicato que pretende agremiarlos y de hecho eso ya está ocurriendo y hay una rama de cuidacoches. Sería muy interesante que antes de plantear un cambio en una ordenanza se consulte al sindicato y su rama y fundamentalmente a aquellos que se ven directamente afectados con la medida”, expuso.

Respecto a la propuesta del oficialismo –la creación de un registro y la solicitud de antecedentes penales- para el edil del Frente de Todos “un registro que de entrada solicite antecedentes penales es estigmatizate de un grupo de trabajadores”. Y además, según entendió, es “inconstitucional si por eso se les prohibiera ejercer una actividad”. Por ese motivo, justamente, cuestionó el “sesgo discriminador” del proyecto.

“Paralelamente –continuó el referente y también abogado- cabría preguntarse si esta solicitud es prerrequisito establecido por ordenanza para obtener autorización de ejercer actividades económicas en el distrito y de no ser así por qué establecerlo para esta actividad en particular“.

Para Gandolfi, el Estado tiene que intervenir “con regulación apropiada, pero no para vulnerar derechos, sino por el contrario, para garantizarlos”. “Quien se genera su propio trabajo es tan trabajador o trabajadora como quien lo hace desde la economía formal, no obstante parte de una desigualdad básica: no goza de derechos laborales”, graficó.

Y en esa misma línea, reparó en la importancia de que el Concejo Deliberante trabaje en esta problemática y adelantó que todas las diferencias en relación a la perspectiva y el abordaje “se trabajarán en comisiones y en sesión plenaria”. “Entendemos que el Concejo debe propugnar por la igualdad de oportunidades y prestar particular atención por la promoción de los sectores más vulnerables: sería bueno pensar en cómo promover en general el trabajo de aquellos más vulnerables y no alarmarlos”, completó el concejal del Frente de Todos.