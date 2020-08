“Cuidar en Igualdad”, una campaña para reconocer y debatir las tareas de cuidados

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó una campaña nacional que busca abordar las desigualdades en la organización familiar.

(Foto: prensa Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación)

“Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo” es la campaña nacional que presentó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta con el objetivo de reconocer a las distintas tareas de cuidados como un trabajo, con todo lo que ello implica en la organización familiar, un reclamo que históricamente estuvo invisibilizado y distribuido de forma desigual entre hombres y mujeres.

A través de esta iniciativa, el gobierno nacional busca promover el debate sobre estos trabajos, cómo es su actual organización social y relevar las necesidades y demandas locales. A su vez, apunta a reflexionar sobre la distribución de estas prácticas y las problemáticas subyacentes.

Con esta iniciativa, desde el gobierno destacaron que por primera vez en el país se establece una política pública integral al respecto.

La presentación de la campaña se realizó este jueves junto a autoridades que integran la Mesa Interministerial de Cuidados. La medida se implementará a través de los “Parlamentos Territoriales del Cuidado” que se conformarán en todo el país, para promover el debate y hacer llegar efectivamente los planteos al territorio.

Tras señalar que las políticas de cuidados constituyen una de las prioridades del MMGyD desde el inicio de la gestión, Gómez Alcorta explicó: “Cuando hablamos de cuidados, lo decimos todos los días, todos ustedes y todas ustedes lo saben, estamos yendo al corazón de la sostenibilidad de la vida humana; pero ese corazón de la sostenibilidad de la vida humana es también el corazón de las desigualdades de género”.

Y en esta misma línea agregó: “Solemos decir también que es el hueso duro de roer y que a partir de allí se irradian enormes desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida”.

La Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo” busca, a través de la participación ciudadana, construir un nuevo modelo de organización social del cuidado. Además, promueve una herramienta fundamental para que las mujeres y personas LGBTI+ puedan acceder a la “autonomía sobre sus vidas”, y para que los varones asuman sus responsabilidades y ejerzan también su derecho a cuidar.

La campaña se organizará y distribuirá en todo el territorio del país, dividido en nueve regiones. Al respecto, la funcionaria consideró que la “organización del cuidado” no es igual en todas las regiones, provincias del país.

Por último, Gómez Alcorta señaló: “Sabemos que las transformaciones culturales profundas no se producen hasta tanto la comunidad en su conjunto no se apropia de esos debates, y sobre todo hasta que no se hacen carne en la cotidianidad”. Y es por eso que resaltó que la tarea del Estado será “promover ese debate, acompañar ese debate, pero también nutrirnos”.

¿QUÉ SON LOS CUIDADOS?

Son todas las tareas y gestiones cotidianas que permiten que los hogares, familias e instituciones funcionen y se sostengan a lo largo de la vida. Estas tareas son: hacer las compras, cocinar, limpieza del hogar, el cuidado directo de otras personas como niños, niñas, personas mayores o personas con discapacidad. También contempla tareas comunitarias en los barrios, como la coordinación de horarios y traslados al médico, escuela, cumpleaños, actividades extra escolares, apoyo escolar, entre otras.

Los cuidados impactan de manera distinta según el género, comunicaron desde el ministerio. Dentro de las familias recaen mayoritariamente sobre las mujeres y personas LGBTI+. Como consecuencia, la injusta distribución de los cuidados genera: menos tiempo libre y de descanso, menor tiempo para desarrollarse profesional y laboralmente, menos acceso al mercado de trabajo, menos posibilidades de tener salarios equivalentes al de los varones (brecha salarial), mayores tasas de desempleo e informalidad, menos tiempo para participar en actividades políticas,más probabilidad de caer en la pobreza y menores posibilidades de salir de situaciones de violencia por falta de autonomía económica.