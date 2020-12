Cultura: aseguran que se proyecta “el peor presupuesto cultural de la historia”

El Frente de Todos cuestionó la proyección e indicaron que por la inflación será un 27% menor. “El vínculo con los sectores culturales está quebrado”, apuntaron.

Durante el tratamiento del Presupuesto 2021 en el Concejo Deliberante, desde el Frente de Todos advirtieron que la partida presupuestaria para el sector cultural no alcanza para dar respuesta a las demandas ya que, con el impacto de la inflación, terminaría siendo un 27% menor que lo que se asigno durante este año. Cuestionaron que el vínculo del gobierno con “los sectores culturales está quebrado”.

Esta semana continuó el debate por el Presupuesto 2021 con la presencia de Carlos Balmaceda, secretario de Cultura, en el recinto. Durante su exposición reflejó que el presupuesto de su cartera es de $518 millones, un 0.8% mayor que el del 2020.

Desde la oposición, en cambio, aseguran que si se contempla la inflación, lo presupuestado por el gobierno implicaría un 27% menos para el área. “Esto significa concretamente que va a poder hacer un 27% menos de lo que hicieron este año”, manifestó la concejal Verónica Lagos.

“Venimos de cuatro años de vaciamiento del área, y hoy vemos que con este presupuesto tan chico, no van a poder dar respuestas a un sector muy castigado”, consideró Lagos y agregó: “A 24 horas del inicio de la temporada, tenemos el peor presupuesto cultural de la historia“.

Tras la exposición de Balmaceda, la presidenta de la comisión de Educación y Cultura resaltó que su discurso es “claro”, pero apuntó que su discurso “en la realidad no tiene correlato”. Concretamente, aseguró que “hay un canal institucional roto, el vínculo con los sectores culturales está quebrado, y nos preocupa que en un año de pandemia -en el que los y las artistas han sido castigados-, no hay lugar para darles respuesta” y disparó: “Con estos números, entendemos que el gobierno de Montenegro no le da importancia, en términos monetarios, a la Secretaría de Cultura.

En la exposición de Balmaceda estuvieron presentes representantes del Observatorio Cultural, Centro Cultural América Libre, trabajadores de bibliotecas municipales, PEBA, también del movimiento federal de danza y gestores culturales de la ong Marea quienes manifestaron su malestar por lo que se concretó este año y por las obras que se proyectan para el próximo.

LA SUBEJECUCIÓN, OTRO DE LOS RECLAMOS

Por otro lado, con respecto a este año atravesado por la pandemia de coronavirus, Lagos resaltó que hay $179 millones que aún no fueron ejecutados. “Esto no se entiende, en especial, con las necesidades actuales que existen en el área”.

En este sentido, subrayó que durante la exposición hubo reclamos hacia la Secretaría de Cultura, tanto de colectivos artísticos, como de bibliotecarias y sociedades de fomento. “Señalamos la falta de respuesta a estos sectores, y nos preocupa el déficit de la capacidad operativa por la falta de nombramientos”, apuntó.

Por último, Lagos denunció que el área “viene de cuatro años de vaciamiento”, y advirtió que de concretarse estos números, se “profundiza”. “Nos alarma la capacidad de desarrollar políticas públicas para el sector cultural, que es uno de los motores y generador de industria para la próxima temporada, con menos del 5%“, completó.