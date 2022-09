Decks: Arquitectos, contra la “lógica privada” y a favor de un “diseño uniforme”

Así se desprende del informe que elevaron al Concejo Deliberante en la continuidad del tratamiento del expediente. También pidieron contemplar la accesibilidad.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Colegio de Arquitectos de Mar del Plata fue uno de los primeros sectores que empezó a exponer cuestionamientos en torno a la instalación de los decks en locales comerciales, y como parte del tratamiento del proyecto de ordenanza que busca institucionalizar y regular el programa “Comemos Afuera” lanzado originalmente para paliar los efectos de la pandemia, desde la institución presentaron un detallado informe en el Concejo Deliberante en el que plantean que no debe proyectarse la norma con una “lógica privada” ya que están en juego espacios públicos y elevaron como propuesta realizar concursos de ideas para alcanzar un “diseño uniforme”.

El informe fue incorporado al expediente que se tramita en el Concejo Deliberante como parte de un pedido a múltiples sectores para que expresaran su punto de vista, algunos de los cuales fueron expuestos en una jornada de trabajo realizada en el inicio del debate.

En el escrito, inicialmente desde la institución valoraron que en una ciudad como Mar del Plata “la industria de servicios en general y la gastronomía en particular tienen enorme importancia en la matriz económica, generando gran cantidad de empleos todo el año” y plantearon que es “una de las actividades que más se ha modernizado y profesionalizado en los últimos años y una de las más golpeadas por los efectos de la pandemia”.

Así, consideraron que “volcar la actividad gastronómica al espacio público ha sido algo positivo, dándole mayor vitalidad a ciertos corredores urbanos” y “para comenzar a revertir la crisis de este sector económico” por el fuerte impacto de la pandemia. Sin embargo, en ese punto marcaron que con el fin de ese escenario “es importante revisar esta iniciativa que tuvo inicialmente carácter provisorio y tiende a consolidarse”.

“Los fundamentos y la relevancia de la revisión no es menor, estamos hablando del espacio público, es decir un espacio que habitan todos y todas, un espacio comunitario”, sostuvieron los representantes de las y los Arquitectos y entendieron que en ese sentido el espacio “no debiera consolidarse desde la lógica privada sino potenciando acuerdos entre los sectores principalmente públicos quienes son los responsables de representar intereses de la ciudadanía en su conjunto”.

Así, plantearon que “la consolidación volumétrica, física y perceptiva de los decks atenta con la noción de espacio público” y señalaron que algunas de las pautas que busca fijar la ordenanza en torno a las características que se habilitarán para los decks “promueven esa consolidación”.

Uno de los puntos observados, a modo de ejemplo, es el que permite la instalación de “cerramientos transparentes”. “Nos parece inviable el techo como elemento compositivo, ya que perjudica al espacio urbano más allá de la materialidad con la que se realiza”, opinaron y sí destacaron que el proyecto prevea la intervención del profesional para el desarrollo de los espacios.

En ese punto, desde la institución pidieron que se evalúe dos posibilidades: una para realizar concursos de arquitectura “como principal herramienta para generar soluciones de calidad sobre el espacio público”, particularmente para los corredores de zonas como Olavarría, Güemes, Alem, Córdoba, Belgrano o Diagonal Pueyrredón. Y la otra para generar uno o varios “módulos tipo” mediante concursos, en busca de “garantizar la calidad, durabilidad, accesibilidad y mediante la estandarización un paisaje urbano más cuidado y sin excesos”, es decir un “diseño uniforme”.

Por otro lado, un punto destacado en el informe del colegio profesional fue que el proyecto debe agregar un artículo sobre la accesibilidad de los decks. “Una propuesta de uso del espacio público no puede generar espacios inaccesibles”, aseveraron y remarcaron que “el uso del espacio público, es decir de todos y todas, debe asegurar los derechos de los ciudadanos y no aceptar bajo ningún concepto las barreras en la utilización de los decks, sea cual fuera la situación del local, tenga este o no instalaciones adaptadas”.

Hasta el momento el expediente se mantiene en tratamiento en la comisión de Obras, después del visto bueno que ya tuvo en la de Industria, y luego deberá pasar por otras dos como son Legislación y Hacienda. Semanas atrás, ante el surgimiento de diversas posturas contrarias a la continuidad de los decks, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) pidió que se realice una audiencia pública, aunque todavía no hubo avances en ese sentido.