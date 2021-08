Denuncian que hay 23 adultos mayores sin gas en el Hogar Municipal Eva Perón

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi tres meses de que se conociera que las y los adultos mayores del Hogar Municipal Eva Perón se encontraban sin servicio de gas y luego de que el gobierno municipal anunciara que los trasladaría temporalmente a otro espacio a la espera de avances en las obras, desde Acción Marplatense afirmaron que actualmente hay 23 adultos mayores en las mismas condiciones y cuestionaron que el Ejecutivo incumpliera su propio anuncio.

En mayo, luego de denuncias recibidas por parte de vecinos y vecinas, desde Acción Marplatense habían presentado un pedido de informes a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio por la situación del hogar ubicado en 12 de Octubre al 4.648 ya que planteaba que desde hacía más de dos meses sus residentes no contaban con gas natural”.

Frente al estado público que adquirió la problemática, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos -de quien depende la administración del edificio- anunciaron que las y los 35 residentes que se encontraban allí serían trasladados al “Hogar para Enfermos Crónicos nuestra Señora de Lourdes”, de 12 de Octubre 4.050, establecimiento que depende de la Iglesia, hasta que avanzaran las obras de gas.

Sin embargo, este lunes la concejala de Acción Marplatense Paula Mantero denunció que 23 residentes permanecen en el hogar municipal. “El sábado volvimos al hogar y nos encontramos con que 23 personas siguen en el lugar. ¿Cómo es? ¿Si el lugar no es digno para unos no lo es para otros? ¿no era que se trasladaba a todos porque no se cubrían las condiciones de habitabilidad del lugar?”, apuntó Mantero contra las autoridades municipales.