El defensor Salomón fue al Concejo y negó haber agredido a un policía

Sostuvo que los hechos ocurridos el pasado 17 de abril “no son ni parecidos” a lo expresado en los informes oficiales. “No lo tomé del cuello, no lo invité a pelear”, dijo.

El defensor del Pueblo Luis Salomón, representante en el organismo de las sociedades de fomento, concurrió este martes a la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, a la que fue citado en el marco de la apertura de un expediente por un episodio de violencia ocurrido el pasado 17 de abril en un comercio, cuando el mismo era infraccionado por funcionar fuera del horario permitido en el marco de la cuarentena vigente por el coronavirus. Salomón negó haber tomado del cuello y golpeado a un policía, tal como lo aseguran los informes oficiales. “No lo tomé del cuello, no lo invité a pelear”, sostuvo en su defensa.

Al iniciar su exposición en la comisión, presidida por la concejal radical Cristina Coria, Salomón dijo “saber de lo que se lo acusa” sólo por “trascendidos periodísticos” y dijo no haber leído los informes que fueron incorporados al expediente que se tramita en el Concejo. “De la Justicia no fui notificado absolutamente de nada”, sumó.

Asimismo, dijo que el día del hecho fue notificado de un acta contravencional en la comisaría cuarta, a la que lo llevaron demorado, y reparó en que “hasta la fecha en el juzgado no hay nada”. Además, sostuvo que él presentó una denuncia penal para que se investiguen posibles delitos de los inspectores municipales y de los policías que formaron parte del operativo.

“Los hechos no son ni parecidos“, afirmó luego de que la concejal Coria le leyera parte de los informes policiales y de Inspección General y dijo tener “cuatro videos y un sinnúmero de testigos presenciales que dan fe de lo que sucedió esa noche”.

De acuerdo a su relato, vive a 40 metros del local donde se produjo el operativo de Inspección General y que pertenece a un familiar. Y planteó que llegó a partir de que le habían informado que había una discusión entre los propietarios y los inspectores.

En ese marco, sostuvo que un vecino invitó a pelear a uno de los policías y sostuvo: “El oficial trató de retirarme de malos modos, empujándome él a mí. Y en 30 segundos llegaron nueve patrulleros, por lo que la situación se tornó más tensa”,

Por otro lado, negó las acusaciones. “No lo tomé del cuello, no lo invité a pelear”, dijo con referencia al policía y expuso que sí intercedió cuando los efectivos demoraban a uno de sus sobrinos. “Ahí si yo levanto la voz, me paro entre mi sobrino y el policía, diciendo que no se iba a llevar a nadie y recibo tres golpes en el pecho del efectivo policial”.

Asimismo, dijo que cuando fue demorado estaba hablando por teléfono con otro de los defensores del pueblo, Daniel Barragán. “Si yo hubiera tomado a un policía del cuello me hubieran detenido en ese momento y no cuando tenía el teléfono en la mano”, se defendió.

En otro tramo, consideró que “nadie trató de hacer nada al margen de la ley” y, contrario a lo sostenido desde el área de Inspección General, sostuvo que “el comercio estaba habilitado” para trabajar.

LOS INFORMES OFICIALES

Según se desprende de los informes oficiales, el viernes 17 de abril por la noche personal de Inspección General se presentó en el comercio ubicado en Alvarado al 4300 a partir de una denuncia efectuada por un móvil del comando municipal que dio cuenta de que el local del rubro despensa permanecía abierto fuera del horario -las 19- estipulado en medio de la cuarentena.

Los inspectores relataron que al llegar el propietario adujo realizar, además del rubro despensa, la tarea de rotisería -según la dependencia municipal sin la habilitación correspondiente ya que estaba en trámite- aunque repararon en que de todas maneras en caso de desarrollar ese rubro se encontraría en infracción por poder funcionar en ese momento únicamente con modalidad de delivery y no atender al público en el lugar.

De acuerdo a los informes de los inspectores y de la policías que intervinieron, tras un llamado del propietario Salomón llegó al lugar, se presentó como familiar del comerciante y como defensor del pueblo. Asimismo, señalaron que en un momento Salomón “confrontó” con uno de los policía, lo “invitó a pelear” y lo empujó. Y sumaron que luego, cuando llegaron los hijos del comerciante, el defensor intentó impedir que se los demorara en medio de gritos y empujones y “tomó del cuello desde atrás a un efectivo” además de arrojar golpes de puño sin llegar a lesionarlo.