El distanciamiento en la Provincia: realizarán testeos a contactos estrechos asintomáticos

De cara a la próxima etapa de las restricciones sanitarias que regirá hasta el 20 de diciembre, pedirán testeos a contactos sin síntomas para “cortar la cadena de contagios”.

(Foto: archivo / Prensa PBA)

El gobernador Axel Kicillof anunció este sábado que la actual etapa de “distanciamiento social” (DISPO) en la Provincia continuará hasta el 20 de diciembre con la vigencia del sistema de fases y con un fortalecimiento de la política de testeos ante la baja generalizada de casos: hisoparán a contactos estrechos sin síntomas para “cortar la cadena de contagios”. A la espera de la actualización, Mar del Plata se mantiene en fase 4 del sistema provincial.

Luego de la nueva prórroga de la cuarentena en todo el país realizada por el presidente Alberto Fernández este viernes, en la que indicó que solo dos ciudades argentinas se mantienen en la etapa de “aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el gobernador bonaerense brindó su conferencia de prensa para explicar cómo impacta esta nueva etapa de 21 días en la Provincia.

A nivel generalizado y tal como expuso Alberto Fernández este viernes, el país sigue experimentando una baja de casos de coronavirus y la Provincia no es la excepción. Por eso es que los 135 municipios están en DISPO, es decir, se dividen entre aquellos que están en fase 5 y los que se encuentran en fase 4 del sistema provincial, el cual será actualizado en los próximos días.

En su conferencia desde el Salón Dorado de la Gobernación, Kicillof reiteró que la pandemia “continúa” y su temor por la posible llegada de una segunda ola. De todas maneras, destacó la baja sostenida de casos en la Provincia de Buenos Aires y anunció medidas al respecto.

“Hace 12 semanas en el GBA y hace cuatro semanas en el interior. Pero ahora de manera concurrente observamos una caída de los casos de covid positivo en nuestra provincia, lo mismo ocurre con la utilizaciones de las camas de terapia intensiva”, dijo aunque remarcó que la situación es heterogénea y se observaron casos en algunas ciudades puntuales.

Frente a este contexto, reiteró las intenciones de la provincia de “aplastar” una curva de contagios que permanece cada vez más aplanada: “Queremos que los casos sigan bajando y lo hagan rápidamente. Yo no me conformo”, aseveró.

Por eso, mientras continúa el criterio clínico que indica que todo aquel contacto estrecho con síntomas no es hisopado y se lo considera covid-19 positivo, anunció que comenzarán a testear contactos estrechos que no tienen síntomas entre el día 5 y 7 después del contacto “para que ese contacto estrecho, si nos da positivo, también encontremos sus contactos estrechos”. “Queremos cortar la cadena de contagio”, agregó.

De todas maneras, aclaró que “si algún contacto estrecho da negativo no quiere decir que no tenga la enfermedad, por eso tiene que seguir con los 14 días de aislamiento”, y explicó que esta medida se da porque “tenemos una capacidad de testeo ampliada que antes no teníamos”, ante la baja de casos.

En ese sentido, también aclaró que el operativo Detectar continuará en toda la provincia a pesar de la baja de casos y que además apuntarán a “fortalecerlo”.

Cabe recordar que en la última actualización de la cuarentena a nivel nacional, Mar del Plata se mantenía en ASPO, aunque virtualmente la Provincia empezó a considerarla dentro del DISPO al incluirla entre los distritos que se encontraban ya a principios de mes dentro de fase 4. A partir de ahora, mientras se mantiene la caída de casos y a la espera de su oficialización ene l boletín oficial, Mar del Plata seguirá en DISPO a la espera de la temporada.