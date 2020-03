El gobierno rectificó y descartó el anuncio de Oroquieta de prohibir el ingreso de turistas

Pese a que la información había sido difundida oficialmente por el Municipio, minutos después fue corregida por el propio funcionario.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno municipal quedó envuelto en una desprolijidad este jueves a la tarde luego de que el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, anunciara públicamente que desde la medianoche se impediría el acceso de turistas a Mar del Plata en el marco de las acciones preventivas por el coronavirus. Es que minutos después el funcionario se corrigió y negó esa medida. En cambio, explicó que en realidad los turistas que -pese a las recomendaciones y pedidos- arriben a la ciudad, deberán completar una declaración jurada que detalle dónde permanecerán.

Las declaraciones de Oroquieta habían sido difundidas oficialmente por el gobierno. “A partir de las 0 vamos a implementar dos filas. Una que tiene que ver con residentes y una que tiene que ver con turistas. El turista no va a poder ingresar a Mar del Plata. Es importante que eso lo tengan en cuenta, por eso lo estamos anunciando casi doce horas antes, para que no salgan, para que no se acerquen a Mar del Plata”, había dicho en esas primeras declaraciones el funcionario.

Sin embargo, minutos después y cuando la noticia ya había sido difundida por diversos medios -entre ellos Qué digital-, Oroquieta se rectificó y corrigió la información.

“A partir de las 0 de hoy vamos implementar en todos los ingresos a Mar del Plata dos filas: una para turistas, otra para residentes. En el caso de los residentes constatando y comprobando con el documento o con un servicio que justifique su domicilio en Mar del Plata, van a poder ingresar con el protocolo de salud tal como lo venimos haciendo habitualmente. En el caso que sea turista va a tener que firmar una declaración jurada donde manifieste a qué lugar se dirige, dónde va a estar y que no haya estado en los países de riesgo. En el caso que fuese así deberá volver a su lugar de origen y ser tratado en su lugar de origen”.

De esta manera, los controles que acentuará el gobierno desde la medianoche buscarán a partir de la implementación de la declaración jurada desalentar la llegada y el ingreso de turistas a la ciudad en el marco de las coincidentes recomendaciones y pedidos de todos los niveles del Estado de no circular y permanecer en las viviendas en el marco de las acciones para prevenir el avance del coronavirus.