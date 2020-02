El Presupuesto 2020 pasó por Hacienda: advierten por la “falta de información” en el debate

Este miércoles la comisión aprobó lo proyectado para la administración central y los entes descentralizados. El Frente de Todos apuntó contra la falta de información y que no haya modificaciones.

(Foto: Prensa Frente de Todos)

Este miércoles el expediente del Presupuesto 2020 pasó por la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, y tras ser aprobado lo proyectado para la administración central y los entes descentralizados por el acompañamiento de gran mayoría de las fuerzas, desde el Frente de Todos ratificaron su postura en contra y advirtieron por la “falta de información” en el debate que se lleva a cabo. Además, también se aprobó el presupuesto y tarifario de Obras Sanitarias. De esta manera, podría ser tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

A pesar del voto negativo del Frente, el expediente logró obtener dictamen gracias al acompañamiento del resto de los bloques: Acción Marplatense, Tercera Posición, y los oficialistas de Vamos Juntos y la Unión Cívica Radical. Por su parte, el presupuesto de OSSE fue aprobado con la abstención del Frente de Todos, mientras que en el tarifario -que contiene un aumento promedio del 50% de aumento- fueron el único voto en contra.

El Frente de Todos no sólo ratificó su postura a través de un comunicado de la presidenta de la comisión, Virginia Sívori, sino que además cargó contra el desarrollo del debate, en el cual lamentaron que no se hayan hecho las modificaciones propuestas y que no se haya dado respuestas a ciertos puntos que ese sector de la oposición considera claves antes de la discusión en el recinto.

“Aún no se realizaron las modificaciones que sugerimos; además en el proyecto hay inconsistencias como por ejemplo un gasto previsto de 292 mil pesos en achicoria”, advirtieron desde el bloque de concejales y concejalas que votaron en contra.

En primer lugar, apuntaron contra la falta de modificaciones concretas al expediente: “Hoy el oficialismo nos plantea acompañar un presupuesto que es igual al que presentaron originalmente, eso demuestra que más allá de las horas de discusión y la presencia de los funcionarios, no fuimos escuchados”.

En ese sentido, detallaron que “hay millones que no están debidamente explicados” por lo cual desde el Frente reiteraron la necesidad de “readecuar” algunas partidas para obras específicas, y lamentaron que estos planteos tampoco fueron tenidos en cuenta.

“Transparentar las discusiones tiene que ver con poder acceder a toda la información. Por ejemplo el secretario de Gobierno había asegurado durante su exposición que el presupuesto destinado al Distrito Descentralizado Chapadmalal, (asombrosamente inferior al de los demás distritos descentralizados), era un error de carga que debía corregirse. Quedó en mandar un informe pero no lo hizo, y lo mismo sucedió con los cargos políticos nombrados en su Secretaría”.

Asimismo, desde el Frente de Todos aseguraron que el Ejecutivo tiene previstos $17 millones en pasajes y viáticos, de los cuales pidieron afecrar una parte para el sostenimiento de los polideportivos que ya están funcionando: “En eso tampoco fuimos escuchados. Son muchos los ejemplos de gastos millonarios que no tienen una explicación dentro del presupuesto, y muchas las promesas que nos hicieron durante sus intervenciones que después no cumplieron”, sostuvo Sívori.

Por último, desde el bloque de concejales reiteraron la necesidad de que el debate en el Concejo Deliberante se dé de una manera “responsable y con toda la información disponible” para evitar, de esa manera, que se tranforme en “una puesta en escena”.