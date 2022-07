Enduro en Mar del Plata: denuncias y acusaciones entre oficialismo y oposición

El Frente de Todos pidió informes sobre los movimientos de arena en las playas y cuestionó la falta de autorización del Concejo y de un estudio ambiental.

(Foto: Qué digital)

A las múltiples expresiones escuchadas durante toda la semana en contra de los movimientos de arena y tareas en las playas del norte de Mar del Plata de cara al desarrollo del Enduro Pale 2022 se sumó el Frente de Todos desde donde lanzaron distintos cuestionamientos al gobierno de Guillermo Montenegro: la falta de autorización del Concejo Deliberante teniendo en cuenta el ingreso tardío del pedido y la ausencia de un estudio de impacto ambiental formaron parte de las críticas además de la acusación de “priorizar siempre el negociado“. Desde el oficialismo respondieron que es un evento que “genera movimiento turístico y local”.

Las críticas al desarrollo del Enduro Pale 2022 a desarrollarse entre el 29 y el 31 de julio en las playas del norte de Mar del Plata comenzaron a crecer desde el lunes primero por parte de organizaciones ambientalistas, después con las del Colegio de Arquitectos y más tarde con las de un grupo de personas con discapacidad que acusó el desmantelamiento de estructuras utilizadas por ellos para disfrutar del aire libre y la playa.

En el medio, el gobierno municipal ingresó el martes -cuando los intensos movimientos de arena ya se habían iniciado- el pedido de autorización para la utilización del espacios público para el desarrollo de la carrera de motos y de cuatriciclos que cuenta con la organización de la la Asociación Civil Alta Velocidad.

Y ese fue el puntapié para el inicio de los cruces políticos en torno a la polémica, mientras el Concejo Deliberante atraviesa una semana de paralización de las actividades de las comisiones internas. El Frente de Todos, a través de la concejala Sol de la Torre, presentó este jueves un proyecto de comunicación para pedir al gobierno explicaciones sobre los grandes movimientos de arena a cargo del Ente Municipal de Vialidad (Emvial) y acusar el levantamiento de la estructura de la escuela de surf adaptado de La Perla.

Es que la concejal apuntó que las tareas se llevan a cabo “sin autorización del Concejo Deliberante y a espaldas de los reclamos vecinales” y planteó: “Tanto en términos ambientales como institucionales, las maniobras que se están desarrollando en las playas de la zona norte resultan preocupantes, no sólo por la falta de tratamiento del expediente en el cuerpo deliberativo sino por la ausencia, en un principio, de estudios técnicos de impacto ambiental que garanticen la protección del ecosistema costero”.

En ese contexto, desde el principal bloque opositor local acusaron al intendente de “elegir hacer negocios con las playas, en lugar de protegerlas para el disfrute de las generaciones presentes y futuras” e insistieron: “Montenegro siempre prioriza el negociado, y lo hace subestimando el cuidado del ambiente, del que después se llena la boca hablando”.

En lo que hace al pedido de informes, la concejal se refirió a declaraciones brindadas en distintos medios por el presidente del Ente de Turismo (Emtur), Bernardo Martín: “Si efectivamente se trabajó con la gente de Ambiente, como dijo el presidente del Emtur en declaraciones mediáticas, queremos ver a la brevedad y antes de que sigan los movimientos los estudios de impacto ambiental que deberían tener hechos”.

Difundidos los cuestionamientos del bloque opositor, el concejal oficialista Fernando Muro, fue el encargado de salir a respondarlos aunque sin mayores definiciones en torno a los planteos y a través de una breve publicación en sus redes sociales.

“El Frente de Todos no. Ya se superan. Un evento que atrae gente, que genera movimiento turístico y local, que tanto necesita nuestra ciudad y los sectores productivos que tan mal la están pasando”, escribió y sumó: “Estamos pensando en cosas que puedan sacar a Mar del Plata del estancamiento, pero cuando pensaste que todos los no eran los que viste, ahora aparecen el no a una carrera de motos”.