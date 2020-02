“Escuelas a la obra”: tras la polémica, Montenegro firmará el convenio

Lo anunció luego de haberse reunido con la directora de Educación, Agustina Vila, y aprovechó para cuestionar el gobernador por no estar al tanto.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras la polémica y los cuestionamientos vertidos desde el Frente de Todos, el intendente Guillermo Montenegro anunció este sábado que finalmente firmará el convenio con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por medio del cual se realizarán obras en establecimientos bonaerenses de la ciudad en el marco del programa “Escuelas a la obra“. El anuncio llegó luego de una reunión que mantuvo el jefe comunal con la directora de Educación, Agustina Vila. Montenegro aprovechó para cuestionar el gobernador por no estar al tanto de ello.

La semana pasada el bloque de consejeros escolares del Frente de Todos acusó Montenegro de demorar y no firmar el convenio para poner en marcha obras en escuelas bonaerenses previstas en el marco del programa “Escuelas a la obra”, que fue lanzado por el gobernador Axel Kicillof el lunes 27 de enero y que en la presentación se informó que alcanzaría inicialmente a diez establecimientos de General Pueyrredon.

Mientras los reclamos desde la oposición a nivel local aumentaban, este viernes Montenegro se reunió en La Plata con la directora de Cultura y Educación, Agustina Vila, y este sábado anunció: “Acordamos la firma del convenio, que se rubricará en las próximas horas, para comenzar con la reparación de las escuelas provinciales de nuestra ciudad”.

Montenegro – a través de un comunicado difundido este sábado al final de la tarde- remarcó que el acuerdo se produjo luego de la reunión que se desarrolló “durante varias horas” este viernes y de la que participaron también los equipos técnicos del gobierno provincial y municipal.

Este tema se convirtió en el primer cruce y enfrentamiento entre el gobierno de Montenegro y el de Kicillof. Y este sábado quedó más que en evidencia.

Es que el anuncio de Montenegro se produjo como respuesta a declaraciones que dio Kicillof en una visita a la ciudad -con una escasa comunicación oficial- y en la que cuestionó al intendente por todavía no haber firmado el convenio. Según publicó el portal 0223.com.ar, el gobernador sostuvo: “Todavía tiene tiempo para recapacitar“.

En ese sentido, el comunicado oficial de la Municipalidad reprodujo declaraciones de Montenegro en las que expuso a Kicillof por su desconocimiento del acuerdo: “Tal vez la ministra no llegó a comentarle el resultado de esa reunión”. Y sumó: “Acá no se trata de ganar o perder una elección, se trata de buscar las soluciones a los problemas, en mi caso, de los marplatenses. No pusimos ninguna traba a la firma del convenio, simplemente estamos defendiendo a nuestro sistema educativo municipal, que tiene características particulares y por eso era necesario que quedara claro al momento de firmar un acuerdo marco general para todos los municipios de la Provincia”.

Por último, Montenegro recordó que a mediados de diciembre se conformó la Unidad de Gestión compuesta por distintas áreas municipales, que realizan reparaciones edilicias en los establecimientos educativos municipales.