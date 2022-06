Escuelas y lenguaje inclusivo: “Dejamos que el idioma fluya”

El director de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, se refirió al debate abierto a nivel educativo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego del debate abierto a nivel político por la “prohibición” del lenguaje inclusivo en las escuelas de Capital Federal, el responsable de la educación provincial, Alberto Sileoni, remarcó la intención del gobierno bonaerense de no obstaculizar el uso inclusivo de la lengua en las escuelas de los municipios. “Dejamos que el idioma fluya“, definió.

Semanas atrás se conoció mediante la Circular 2566/2022 del Ministerio de Educación de Capital Federal, la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de “prohibir” el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de su jurisdicción.

Es decir, una medida que apunta a limitar ese cambio -originado sobre todo a partir de la lucha transfeminista- en los modos de utilizar el lenguaje que comenzó a gestarse al cuestionar las formas instauradas de comunicación con impronta sexista y que no incluyen a todos los aspectos que hacen a la vida social.

A nivel local, por ejemplo, lejos de avanzar hacia una prohibición del lenguaje inclusivo, en la propia Universidad Nacional de Mar del Plata fue aprobado en 2019 su uso en ordenanzas oficiales de la institución, en la difusión de eventos y actividades e incluso para la realización de trabajos académicos, parciales y finales.

En ese marco, este miércoles se conocieron declaraciones al respecto de Alberto Sileoni, titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia que articula escuelas bonaerenses en Mar del Plata y el resto de los 135 municipios. Tal como ya se habían expresado otros dirigentes del Frente de Todos, rechazó cualquier intento por limitar el uso del lenguaje en escuelas primarias y secundarias bajo su órbita.

“En la provincia de Buenos Aires no prohibimos. Prohibición es una palabra que incomoda. Si prohibimos, es todo lo que esté en contra de la expansión de derechos. Por supuesto dejamos que el idioma fluya porque no tenemos esa pretensión de ordenar las olas del mar. No se puede ordenar cómo habla nuestra gente, nuestros niños, nuestras niñas”, expresó en diálogo con el programa “No corras” de la FM 97 UNE.

Asimismo, cargó contra el gobierno de la Rodríguez Larreta: “Hay otros que van por el lado de la prohibición, la delación, los 0800 para denunciar y nosotros pensamos que la escuela va para otro lado“, manifestó.

En sintonía, en el marco de un acto del cual también había participado momentos antes Sileoni en Tecnópolis por el Día de la Bandera, el propio gobernador Axel Kicillof avaló el uso del lenguaje inclusivo: “No nos gusta prohibir, nos gusta que puedan expresarse, decir lo que sientan y sean patriotas“.