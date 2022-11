Evo Morales: “El capitalismo nunca acepta que haya un modelo mejor”

Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, fue parte del estreno del documental sobre su vida política, “Seremos millones”, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Desde el escenario del Teatro Colón, agradeció la elaboración del audiovisual y en unas breves palabras dejó dos ideas claras: que “el capitalismo nunca acepta que haya un modelo mejor” y que los estados deben incorporar la plurinacionalidad “para el bien de la humanidad“.

Evo Morales Ayma, uno de los principales líderes políticos del siglo XXI, pasó este sábado por Mar del Plata en el marco de la presentación del documental dirigido por Diego Briata y Santiago Vivacqua, en el que se narran los inicios de la militancia sindical cocacolera del líder aymara, su ascenso al poder, la caída con el golpe de estado de 2019 y el regreso al país tras la restauración democrática y el triunfo de su partido, el Movimiento al Socialismo, en las elecciones de 2020.

Desde mucho antes de las 18 -hora en la que se anunció el retiro de entradas gratuitas- una importante columna de personas se formó en los alrededores de la Municipalidad, aunque solo algunas pudieron ingresar porque en principio solo la mitad de la sala estaba disponible para el público en general.

Apenas unos minutos antes de las 19 y escoltado por la Policía Federal, Evo Morales llegó y rápidamente ingresó en el Teatro, recibido por el ministro de Cultura Tristán Bauer, y con fotos y abrazos de por medio por parte de quienes se acercaron a seguir de cerca su llegada y, además, darle un mensaje de aliento tras los agitados años que vivió desde 2019 a esta parte.

Casi en paralelo a su ingreso, en el escenario empezaron a sonar los primeros acordes tocados por León Gieco, el autor de la música original de Seremos Millones, quien además le dedicó la canción “Cinco siglos igual” mientras el líder aymara se acomodaba en su asiento de un teatro que, además, estaba embanderado con los colores de Bolivia y con la insignia wiphala.

Luego de una breve introducción de Bauer, quien consideró que el audiovisual “refleja la lucha heroica de un pueblo y la conducción de un dirigente excepcional”, llegó el momento de la proyección de un documental que alternó entre aplausos en el repaso de la historia de ascenso de Morales, y también abucheos al momento de mencionar algunos protagonistas de esa misma historia, como cuando aparecieron imágenes de George Bush en Mar del Plata o de la autoproclamada presidenta de Bolivia en 2019, Jeanine Áñez.

Tras la proyección, Morales se subió al escenario y bailó con un grupo folclórico antes de tomar la palabra. “Estoy sorprendido por el resumen de esta película“, dijo y agradeció al ministro Bauer y a todo el equipo que trabajó en el documental. “Este documento seguramente va a ser para una profunda reflexión, no solamente en Bolivia, no solamente en Argentina, ojalá sea para todo el mundo”, añadió.

Además de considerar a esta generación como “heredera de la historia, de la lucha de los tiempos de la colonia”, enlazó el debate que espera proponga el documental con el reciente reimpulso del organismo supranacional, el Runasur, junto a referentes sociales y sindicales de Argentina, Bolivia y Ecuador, el cual se reunió en Asamblea Plurinacional este fin de semana en Buenos Aires y que según publicó Tiempo Argentino este domingo tendrá un plenario de cierre.

En ese marco, y en medio de la particularidad del caso argentino y la represión al pueblo mapuche, llamó a los estados a adoptar la plurinacionalidad: “En mi experiencia en la lucha sindical, comunal, y la lucha electoral, es importante la unidad. Hoy día inauguramos el evento internacional del Runasur y estamos proclamando América plurinacional de los pueblos para los pueblos. La plurinacionalidad es la unidad de la diversidad para enfrentar la adversidad. Somos tan diversos, y convencidos que la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad y nuestra dignidad. Bajo una política de descolonización, tenemos la obligación de recuperar nuestras formas de vivencia, en armonía con la madre tierra, en solidaridad, en complementariedad. Es un lindo debate”.

Además pedirle a las nuevas generaciones que “si alguien quieren hacer política, que hagan política por la patria y no por la plata”, buscó dar un mensaje de futuro y cambio social: “En Bolivia en corto tiempo demostramos y garantizamos que otra Bolivia es posible. Y el golpe de estado no solamente ha sido del gringo al indio, no solamente ha sido al litio, sino a nuestro modelo económico de pueblo unido y de los trabajadores, sean obreros, campesinos, de la clase media, profesionales, del pueblo indígena”.

Y continuó: “Hemos demostrado que hay un modelo económico mejor que el modelo neoliberal. Y el capitalismo nunca acepta que haya un modelo mejor que el capitalismo. Esa es la lucha permanente. Por eso estoy muy contento y feliz. Nunca vamos a olvidar esta noche que pasamos acá en Mar del Plata viendo este documental que hace llorar al recordar a compañeros y compañeros que ya no están con vida, por ejemplo la primera mujer indígena quechua presidenta de la asamblea constituyente Silvia Lazarte. Con esa victoria constituyente garantizamos la refundación de Bolivia, para votar el primer estado plurinacional del mundo, en Bolivia. Y ahora es un gran proceso para continuar debatiendo para bien de la humanidad”.

Por último, agradeció la solidaridad de Argentina para con él durante el exilio, tras un breve paso por México, y hasta el triunfo de Luis Arce del MAS en las elecciones de 2020. “¡Que viva Argentina, América Latina, que viva la patria grande!“, cerró.