Extienden la cuarentena hasta el 10 de mayo, con nuevos permisos y diferencias por regiones

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga del aislamiento. Se permitirán salidas a la calle en un radio de hasta 500 metros, pero ello no incluye realizar actividad física.

(Foto: prensa Presidencia)

Con diferencias en las restricciones que se determinarán según las distintas provincias y ciudades del país y con nuevos permisos como poder realizar salidas a la calle en un radio de hasta 500 metros, el presidente Alberto Fernández anunció este sábado por la noche una nueva extensión de la cuarentena obligatoria que ahora durará como mínimo hasta el domingo 10 de mayo inclusive con el objetivo de contener el avance y la transmisión del coronavirus en Argentina en medio de la emergencia sanitaria.

El anuncio fue realizado por el presidente este sábado a través de una conferencia grabada desde la quinta presidencial de Olivos, después de haber analizado la situación a lo largo de la semana con todos los gobernadores, asesores de salud y su gabinete.

Según anunció el presidente, a partir de ahora se inicia una nueva etapa de la cuarentena obligatoria de “segmentación geográfica”. En ella, los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes -entre los que se incluye Mar del Plata- “siguen el aislamiento como hoy”. Y los de menos de 500.000 habitantes podrán quedar exceptuados en la medida que se cumplan cinco condiciones.

Esas condiciones son: “El tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días; el sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda; tener una Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área; el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no puede superar el 50%; y la zona no puede tener transmisión comunitaria.

De todas maneras, el presidente reparó en que en todo el país seguirán suspendidas las clases y se continuará sin atención en la administración pública y sin actividades recreativas -como restaurantes, hoteles y espectáculos-.

Además, anunció que se permitirán “salidas de esparcimiento para toda la población”, que podrán ser de hasta una hora en un radio de hasta 500 metros de su domicilio, y los niños y niñas deberán ir acompañados por un mayor. Esas salidas no podrán incluir la realización de actividad física.

En este sentido, pidió “preservamos las normas de cuidado” para que “las posibilidades de contagio se minimicen” como “salir con barbijo, mantener una distancia de dos metros y tener especial cuidado en la limpieza e higiene personal”

En su exposición, el presidente mostró su agradecimiento a la población. “Les pedimos que colaboren respetando las reglas sanitarias que nos propusimos. Tenemos que estar muy orgullosos y contentos, hemos podido acatar un criterio que nos ha permitido preservar la salud y las vidas, porque no sabemos hasta el día de hoy quiénes llevan el virus en el cuerpo y no han manifestado la enfermedad”, expresó.

Y consideró que “aún cuando hemos dado pasos importantes estamos lejos de decir que esto está terminado”. De esta manera, evaluó que algunos de los objetivos fueron cumplidos, pero advirtió que la pandemia sigue y eso requiere seguir con las medidas preventivas.

Asimismo, dijo ser “muy consciente” sobre los “conflictos económicos” que esta situación genera. “Somos muy conscientes de que hay muchos que necesitan volver a su vida cotidiana para recuperar lo habitual, el modo de recuperar el sustento. Debemos dar ese paso sabiendo que no tenemos que aumentar el riesgo más de lo debido“, advirtió antes de concretar finalmente el anuncio y también de repasar datos de evolución de casos y su distribución por todo el país.

De esta manera, Fernández planteó que cuando la cuarentena se inició “cada tres días se multiplicaba el contagio” en el país. Y describió: “Nos propusimos hacer más lento eso y el 20 de marzo comenzó la cuarentena. Cuando el 12 de abril la prorrogamos la habían ralentizado y los casos se multiplicaban cada 10 días. Hoy, 25 de abril, el contagio se multiplica cada 17 días. Nosotros hemos logrado este objetivo. Lograr que el contagio fuera más lento para prepararnos para atender el momento más difícil de la enfermedad”.

Finalmente, especificó que después de esta nueva etapa de cuarentena llegarán “dos etapas más hasta llegar al final, el tiempo en que todo quede liberado”. “Que esto siga saliendo así depende de nosotros”, convocó.

Y además pidió “tomar todos los recaudos necesarios para minimizar el contagio”, al tiempo que remarcó la necesidad de reducir lo máximo posible la utilización de los servicios de transporte público.



Cabe recordar que el gobierno nacional se había anticipado al resto de los países de la región al decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 19 de marzo, con vigencia desde el 20 al 31 de marzo y con el objetivo de retrasar el pico de transmisión del coronavirus. Sin embargo, ante el diagnóstico epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González García, se había decidido prorrogar la medida hasta este domingo 12 de abril inclusive y luego hasta este domingo 26 de abril.

En cuanto a la cuestión sanitaria y los infectados por el coronavirus en Argentina, según el último parte emitido este sábado a la noche por el gobierno nacional, se tenía registro de 3780 casos confirmados, 185 de los cuales fallecieron. En Mar del Plata, por su parte, la situación en torno al coronavirus refleja el registro de 17 casos positivos: tres activos, doce recuperados y dos muertos.