Alberto Fernández promulgó la ley de aborto legal: “Van a tener un Estado detrás”

El primer mandatario encabezó el acto protocolar en el que firmó el decreto para poner en vigencia la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y también el Programa de los Mil Días.

(Foto: Prensa Presidencia)

El presidente Alberto Fernández promulgó este jueves a través de un decreto la Ley 27.610 que el pasado 30 de diciembre despenalizó y legalizó el aborto, también conocida como ley de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto“. En su discurso, el primer mandatario destacó su sanción: “Van a tener un Estado detrás”. También fue promulgada la Ley 27.611 que crea el “Programa de los mil días” para el cuidado de la primera infancia y de quienes decidan ser madres.

A poco más de dos semanas de la histórica madrugada del 30 de diciembre en la que el Senado sancionó el proyecto de legalización del aborto promovido por el gobierno nacional, el presidente encabezó un acto en el que, acompañado por parte de su gabinete, promulgó la ley.

Junto al primer mandatario estuvieron en el acto protocolar el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En su discurso, el presidente celebró la sanción -y ahora promulgación- de la ley de aborto legal y expresó: “Hoy tenemos una mejor sociedad, más igualitaria. Hoy empezamos a escribir otra historia, que es la buscar más derechos”, enfatizó.

Además, en relación a la constancia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que presentó su proyecto de legalización 15 años consecutivos, dijo: “Hoy es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito y obliga a muchas mujeres a la clandestinidad, a exponerse a todos los riesgos que eso conlleva”.

“Hoy todas las mujeres saben que, embarazadas, van a tener un Estado detrás de las que le va a dar salud y garantía de ingresos suficientes para que ella y su hijo o hija puedan desarrollarse como corresponde. Y también la posibilidad de que la mujer que no quiera seguir adelante con su embarazo pueda ponerle fin y el Estado esté allí para garantizar la salud que la clandestinidad hoy no le garantiza. Por lo tanto, lo que estamos ampliando es simplemente la capacidad de decidir, que no es poco”, continuó.

Cabe recordar que, en medio del intenso debate que se dio al igual que en 2018 por las posturas de quienes están a favor y en contra, además del aborto legal también fue promulgada la ley que instruye el Programa de los mil días, el cual promueve el objetivo de generar políticas de contención a quienes deciden ser madres y protección a la primera infancia. Contempla, puntualmente, una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral equivalente a una Asignación Universal por Hijo (AUH), de forma anual y hasta los tres años de vida.

Al respecto, Fernández expresó: “Si alguna vez una mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa afrontar un embarazo o el costo que significa darle alimentos en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los mil días“, aseguró.