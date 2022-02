Fotomultas: el expediente vuelve a las comisiones elegidas por el oficialismo

Tras las acusaciones y los cruces, en la sesión extraordinaria se impuso la postura oficialista y el convenio será tratado tal como había definido la Presidencia del Concejo.

(Foto: archivo / Qué digital)

El conflictivo expediente que contiene el convenio del Municipio para la implementación de un nuevo sistema de fotomultas en el distrito llevó a que se desarrolle este lunes la primera sesión pública extraordinaria del Concejo Deliberante para su tratamiento, luego de las denuncias de la oposición por el manejo del mismo por parte de la Presidencia, y también por el rol del gobierno municipal. Sin embargo, finalmente se decidió el regreso del expediente a las comisiones internas que buscaba el oficialismo, que pudo imponer su postura.

Luego de un extenso debate, donde la oposición dejó en claro su rechazo a los cuestionados cambios en los giros de comisiones establecidos por la Presidencia, y al expediente en sí, finalmente el oficialismo logró imponer su posición con trece votos positivos, diez negativos y un ausente: que el convenio vuelva a comisiones y que sea tratado en las de Seguridad, Movilidad Urbana, Legislación y Hacienda, sin un paso por Educación como reclamaban desde el Frente de Todos.

En el inicio de la sesión extraordinaria, la concejala del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Educación, Mariana Cuesta, expresó la posición del bloque: defendió que el expediente pase por Educación tal como se había establecido inicialmente antes del cambio impuesto por la Presidencia, pero cuestionó que el convenio se realice con la Universidad de San Martín y no con alguna universidad local.

“No solo se había cambiado el giro de una manera irregular, sino que teníamos la certeza de que alguien había cambiado una hoja de un expediente de este Cuerpo”, exclamó Mariana Cuesta, quien además indicó que tenían los expedientes descargados y allí se dieron cuenta de los cambios. “Que nos digan quién lo hizo y quién dio la orden”, exigió.

Cuestionó, además, que desde el oficialismo hayan argumentado que el expediente aún no tenía estado parlamentario, y se convocó a una comisión de Labor Deliberativa para tratarlo. Sostuvo que a partir de allí “se le dio la razón” a la oposición a la vigencia del estado parlamentario del expediente y a la necesidad de debatir en el Concejo antes de llevar adelante un cambio de giros. “Este expediente tiene muchas cuestiones que no cierran”, agregó. 

En sintonía, la presidenta del bloque, Marina Santoro, adelantó el no acompañamiento de su espacio político al expediente más allá de su vuelta a comisión, y ratificó el apoyo del bloque para convalidar el giro a la comisión de Educación. Planteó, además, que las numerosas dudas planteadas por la oposición no fueron respondidas por los ediles del interbloque, y recordó que el propio secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, reconoció que ya se están instalando dispositivos a pesar de la falta de aprobación del documento.

En términos similares se expresó el bloque de Acción Marplatense, por parte del concejal Horacio Taccone: “A nosotros este expediente no nos gusta, no nos entusiasma ni un poquito. Hasta el momento solo tenemos objeciones para realizar”, dijo y ratificó la necesidad de que el Cuerpo decida los giros y anticipó su no acompañamiento del expediente.

Por su parte, el concejal oficialista Daniel Núñez (radicalismo) cuestionó las discusiones que da el Concejo Deliberante desde hace dos meses, desde la asunción de los nuevos concejales y que marcaron el arranque del año conflictivo del Cuerpo. Aseguró que se trata de un “desgaste” institucional y que “no le solucionan los problemas a la gente”, y se refirió puntualmente a la seguridad vial que atraviesa al convenio. “Se debe discutir en las comisiones este expediente”, dijo y defendió los giros dictados por la Presidencia.

Otra de las concejalas oficialistas, Marianela Romero, por su parte, descartó que haya “irregularidades” ni una “orden política” en torno a los giros, y que la razón de los cambios establecidos por la presidencia se centraron “en cuestiones técnicas”.

Por su parte, Alejandro Carrancio (Crear Juntos) manifestó que el actual expediente es “un retroceso” en comparación al convenio previo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), realizó una exposición sobre las cuestiones económicas que rodean al convenio y que perjudicarían al Municipio y anticipó su voto negativo. En términos similares, la concejala del Frente de Todos Sol de la Torre marcó que se trata de un convenio “multimillonario” en favor de “un privado detrás de la Universidad”, haciendo referencia a la empresa Secutrans, también cuestionada por Carrancio.