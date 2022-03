Fotomultas: al final, el expediente quedó en comisión

El Frente de Todos y Acción Marplatense contaban con los votos para mandar al archivo el expediente, pero cuando este lunes se puso en discusión se descartó avanzar en ese sentido.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras meses de cruces, cuestionamientos y hasta denuncias de “negociados”, el Frente de Todos y Acción Marplatense tenía el camino allanado este lunes en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante para mandar al archivo el proyecto del gobierno municipal que busca convalidar un convenio con la Universidad Nacional de San Martín para reinstalar el sistema de fotomultas en Mar del Plata. Sin embargo, finalmente las y los concejales por mayoría resolvieron que el expediente permanezca en la comisión bajo el argumento de esperar la llegada de informes del Ejecutivo.

Hace dos semanas cuando el presidente de la comisión de Legislación, el radical Daniel Nuñez, había decidido no incluir el expediente en el orden del día por la falta de votos para su acompañamiento (la comisión tiene cuatro integrantes oficialistas, cuatro del Frente de Todos y uno de Acción Marplatense) -bajo el argumento de que no habían llegado los informes pedido al gobierno- el Frente de Todos reclamó su incorporación sobre tablas que logró hacerlo junto a AM.

En ese contexto, este lunes el expediente fue puesto en tratamiento y si bien los dos bloques manifestaron su postura contraria al proyecto y estuvieron en condiciones de pedir que se votara el expediente para que por mayoría se mandara al archivo, finalmente tras un cruce y chicanas de por medio ello no ocurrió.

Es que si bien en un momento el Frente de Todos solicitó una moción para que se pasara a votación -luego de que Nuñez les pidiera “coherencia” tras haber insistido con que se tratara el expediente pese a que no habían llegado los informes y ahora se estaba ante la misma situación-, ello finalmente no ocurrió sin mayor insistencia del kirchnerismo.

De esa manera, el oficialismo pidió que quedara en comisión y Taccone acompañó esa postura -aunque dijo que de todas maneras cuando sea que se vote lo hará en contra-, por lo que nada cambió y el expediente se mantendrá en la comisión.

La permanencia del expediente en la comisión se produce bajo la paradoja de que cinco concejales -la mayoría- abiertamente plantearon estar en contra del proyecto y son sólo cuatro los oficialistas que integran la comisión que podrían llegar a votar a favor. De todas maneras, definieron postergar la votación.

El convenio firmado entre el gobierno municipal y la Universidad Nacional de San Martín, presentado en diciembre al Concejo, avanzó semanas atrás en dos comisiones: primero en la de Seguridad -a partir de un cambio de voto del concejal Nicolás Lauría- y después en la de Movilidad Urbana aunque allí se conoció la postura de Acción Marplatense de votar en contra .

De esta manera, el panorama cambió para el gobierno ya que en la comisión de Legislación el interbloque de Juntos por el Cambio cuenta con cuatro integrantes, cuatro son del Frente de Todos y uno es de Acción Marplatense.

En la apertura de sesiones ordinarias concretada el 2 de marzo el propio intendente Guillermo Montenegro pidió a las y los concejales avanzar y convalidar el convenio para volver a implementar las fotomultas en Mar del Plata, para lo cual se prevé instalar a lo largo de un año 200 dispositivos de detección de infracciones de tránsito.

De acuerdo al proyecto de ordenanza, la distribución de los fondos que se recauden a partir de las infracciones detectadas por las fotomultas en Mar del Plata es diferente al sistema que estuvo en vigencia previamente en la ciudad: la Provincia sería acreedora de un monto equivalente al 20% del total de las sumas que se abonen, que serán distribuidas por intermedio del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Transito, en tanto que del resto de lo recaudado le correspondería un 70% a la Universidad y sólo el 30% a la Municipalidad.