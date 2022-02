Freno a las petroleras: el gobierno nacional adelantó que apelará el fallo

El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que los abogados ya estudian la resolución y afirmó que “la exploración y la producción offshore es segura y no contamina”.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno nacional adelantó que apelará la resolución del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata que suspendió a través de una medida cautelar la vigencia de la autorización para el desarrollo de tareas de exploración sísmica para la eventual instalación de petroleras a unos 300 kilómetros de las costa de la ciudad. Desde la Secretaría de Energía defendieron el proyecto y reiteraron que “la exploración y la producción offshore es segura”.

A 40 días de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que autorizó la exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en el lecho marino -paso previo a su explotación con petroleras offshore- adjudicada a la empresa noruega Equinor, este viernes el juez federal Santiago Martín dictó una medida cautelar solicitada en el marco de cuatro amparos presentados en las últimas semanas que ordenó frenar las tareas aprobadas en busca de hidrocarburos en Mar del Plata.

Sobre el final de la jornada, el gobierno nacional salió a marcar su posición y adelantó que recurrirá la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el paso que se esperaba que fuera a dar el gobierno tras una fuerte defensa a la iniciativa llevada adelante por diversos funcionarios tras los cuestionamientos que surgieron semanas atrás ante la aprobación del proyecto.

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, dijo que el gobierno nacional es “respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, y planteó estar “convencido de que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina“, de acuerdo a declaraciones replicadas por la agencia oficial Télam.

“Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad”, afirmó el funcionario.

De esta manera, Martínez adelantó que el gobierno apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración “están analizando el fallo y preparando la presentación judicial correspondiente”.

Una deficiente difusión para garantizar la participación ciudadana, la falta de consulta a la Municipalidad de General Pueyrredon sobre las petroleras y las “falencias” en el estudio de impacto ambiental en torno a los daños “combinados” de las tareas de exploración sísmica -que implican un bombardeo sonoro subacuático en busca de hidrocarburos- frente a la costa bonaerense fueron los principales argumentos que llevaron al titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata a suspender las operaciones previstas “sin límite temporal” y al menos hasta que haya una sentencia definitiva en el trámite de la causa.