Montenegro, sin definiciones sobre su candidatura: “No importa quién gobierne”

En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente encabezó un acto en la plaza homónima de Marconi y Libertad y evitó hacer definiciones electorales.

(Fotos: Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este jueves el acto oficial del Municipio en conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y, tras brindar un discurso centrado en el énfasis sobre los proyectos políticos por sobre “los nombres propios”, evitó hacer definiciones electorales sobre su candidatura y se mantiene el misterio. “No importa quién gobierne“, soltó en diálogo con la prensa.

Mientras la mayoría de las principales figuras políticas ya están decididamente volcadas a la carrera electoral, con negociaciones y activa participación en internas, el intendente de General Pueyrredon mantiene la indefinición –al menos públicamente– sobre qué rol adoptará en las elecciones 2023, cuyo cierre de listas se aproxima: según el cronograma establecido, el 14 de junio cierran las alianzas electorales y el 24 de junio se da inicio a la campaña.

Vista esa cercanía temporal, y considerando las reuniones y actos en los que se mostró últimamente, ante la aparición pública de este jueves del jefe comunal, la pregunta sobre su candidatura se sostiene, al igual que sus respuestas esquivas: “Voy a seguir involucrado con Mar del Plata por los próximos 35 años, espero. Hasta que me muera. No tiene que ver con el cargo que uno ocupa, con mi ciudad esto va más allá de los cargos“, respondió en primera medida y sumó: “Mi compromiso con Mar del Plata, desde este lugar, es hasta el 10 de diciembre, desde mi vida, es toda, es para siempre. Ahí no tengo ninguna duda”.

De cara a la definición de candidaturas, aclaró que hay “distintas variables” que entran en juego y enfatizó en hacerlo “todos juntos”, pero también remarcó que “la preocupación de la gente pasa por esta situación muy compleja que nos toca vivir que es la inflación, y que tiene que ver con el bolsillo”.

Pero el momento de definiciones está cada vez más cerca y, ante la repregunta de Qué digital, insistió con un discurso que, además de esquivar definiciones, apunta a relativizar la carrera electoral: “No importa quién gobierne o qué fuerza gobierne, porque sería como arrogarse que vos sos el mejor y no es así. Acá no importa quién gobierne, al que le toque gobernar lo va a tener que hacer con todos los marplatenses, batanenses y los vecinos de Sierra de los Padres. Si no, sería pecar con una carencia de humildad terrible“.

En ese tono, al cierre de la entrevista con la prensa encendió su discurso y enfatizó: “Dejémonos de joder, la gente es lo importante, no el cargo que hace cada uno de nosotros. Nosotros somos una circunstancia. Si no entendemos que la gente es importante es porque estamos errando claramente”.

“NINGUNO PENSÓ EN NOMBRES, ESTABAN PENSANDO EN UN PROYECTO”

Con foco en considerar que los revolucionarios de 1810 “no pensaron en nombres propios, sino que pensaron en un proyecto”, el intendente Guillermo Montenegro encabezó el acto que se llevó a cabo esta mañana en la Plaza Revolución de Mayo, ubicada en Marconi y avenida Libertad, que además contó con la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas y autoridades eclesiásticas con quienes compartió horas antes la tradicional misa en la Catedral.

“Uno trata de imaginarse qué pasaba ese 25 de mayo, y qué era lo que se buscaba en ese momento para recrearlo y buscar ese ejemplo tan necesario que todos los días tenemos que verificar nosotros. Y cuando uno busca se da cuenta que lo que buscaban nuestros patriotas tenía que ver con la unión y la libertad. Y es algo que está tan presente hoy también”, referenció el jefe comunal.

En sintonía con esa narrativa, y quizás con la posibilidad de trazar un paralelismo con la carrera electoral actual, sumó: “Creo y estoy convencido que ninguno de ellos basó lo que hicieron esa Semana de Mayo en nombres propios, estaban pensando en un proyecto. Esto es muy importante plantearlo en estos momentos también”.

En su discurso, además, añadió: “Los verdaderos cambios no los genera una persona, los generamos todos. Los generamos en nuestro país, en la provincia y también en nuestra ciudad. Lo más importante en un día como hoy, al margen de recordar y agradecer el esfuerzo de esos patriotas, es entender cuál es nuestra revolución, a dónde tenemos que ir”, y sumó nuevamente en términos actuales: “Para nuestros vecinos es pensar cómo empujando todos juntos logramos que nos visite más gente, fortalecer nuestra industria, fortalecer el puerto, nuestro cordón frutihortícola, pero todo eso nunca va a depender de una sola persona. Va a depender de que lo hagamos todos juntos y convencidos”.