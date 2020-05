Implementan un protocolo para trabajadores de la salud que lleguen de otros distritos

Tras el brote de infectados en el sistema sanitario local, el Municipio intensifica las medidas de prevención en los ingresos a la ciudad para los trabajadores que se desempeñen en clínicas.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Mientras continúan estudiando el posible nexo epidemiológico del brote de infectados en las clínicas privadas locales, la Municipalidad inicia un protocolo más estricto en los ingresos de la ciudad en lo que respecta a trabajadores de sanatorios que lleguen de otros distritos. Además, las medidas de prevención serán más intensas con los que lleguen desde zonas de circuación viral.

En Mar del Plata ya son diez los trabajadores infectados con coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales nueve se confirmaron en los últimos días y, salvo el profesional que se desempeña en el Gran Buenos Aires ,no tienen un nexo epidemiológico esclarecido.

En consecuencia, desde la secretaría de Salud que conduce Viviana Bernabei, resolvieron que a partir de este viernes en los retenes de ingreso a Mar del Plata y Batán se implemente un protocolo más estricto con los trabajadores de la salud que lleguen desde otras ciudades y, sobre todo, con aquellos que lo hagan desde zonas de circulación viral.

Desde ahora, todos los profesionales y técnicos que se desempeñen en establecimientos sanitarios serán sometidos a control de temperatura y evaluación clínica en el puesto de salud, y deberán presentar certificación del establecimiento o dependencia sanitaria estatal de procedencia, en el cual conste las actividades que desempeñarán, con fechas específicas.

No obstante, para los que transiten por zonas de circulación viral habrá medidas más estrictas. Por un lado, aquellos que se desempeñen en establecimientos de General Pueyrredon de forma permanente -como el personal de salud-, deberán acreditar por serología (IgC) si estuvieron o no expuestos al virus. En caso de no haber estado expuesto, de todas maneras deberán realizar aislamiento obligatorio de 14 días y efectuar hisopado nasofaríngeo al 12do día de ser aislado.

Por su parte, quienes lleguen de manera transitoria y excepcional, como personal técnico o de mantenimiento, deberán acreditar haber dado negativo en una prueba de PCR obtenida dos días antes del intento de ingreso o, de lo contrario, someterse a la prueba a cargo del establecimiento donde se desempeñen y esperar el resultado en aislamiento obligatorio.

Asimismo, quienes se desempeñan en forma temporal y recurrente, como sucede en las guardias, deberán acreditar serología que demuestre si estuvieron expuestos al virus. En caso negativo, tendrán que contar además con resultado negativo de PCR obtenido en las últimas 48 horas o hacerlo a cargo de la institución donde se desempeñarán pero esperar los resultados en aislamiento obligatorio.

Además, indicaron que los trabajadores que lo requieran serán alojados en sitios extrahospitalarios asignados por la Secretaría de Salud o similares, o en domicilios particulares, según corresponda en cada caso y previa notificación, para cumplir con estas medidas dispuestas por el gobierno municipal.