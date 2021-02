Inauguraron en Mar del Plata la sede regional del Ministerio de Mujeres bonaerense

Funcionará dentro de la Delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense. Participaron las ministras Estela Díaz y Mara Ruiz Malec.

(Fotos: Prensa PBA)

El gobierno bonaerense inauguró este miércoles la sede local -y regional- del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, ubicada en la Delegación Mar del Plata del Ministerio de Trabajo. “La agenda de este gobierno es con perspectiva de género, de igualdad y de diversidad”, expresó al respecto la ministra Estela Díaz, quien estuvo acompañada en el acto por Mara Ruiz Malec, titular del área de Trabajo bonaerense.

Tras la implementación a partir del cambio de gestión y a nivel nacional y provincial de ministerios vinculados específicamente a cuestiones de género y diversidad, en las últimas horas se formalizó la instalación de una sede regional del ministerio de Mujeres bonaerense.

La oficina, ubicada en Luro al 3.490, funcionará como eje articulador de la importante cantidad de municipios que integran la Quinta Región, es decir: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredon, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Como parte del acto de lanzamiento, además, presentaron un “mural participativo” realizado por las artistas plásticas Eleonora Filippi, Ileana Rodríguez Caldas y Rosana Cassataro en las nuevas oficinas, el cual fue inaugurado oficialmente por las ministras

Al respecto, Díaz expresó: “Sin políticas de promoción y de igualdad no vamos a erradicar las violencias ni las discriminaciones. Tenemos que trabajar con programas específicos para poblaciones que tienen realidades distintas”, y agregó: “El objetivo es pensar que cada municipio tenga la réplica en escala del esquema de la estructura del Ministerio”.

Por su parte, para Ruiz Malec la instalación de la sede regional permitirá “coordinar y potenciar” el trabajo que actualmente se realiza en la Delegación. “No hay justicia social, si no hay igualdad para las mujeres y las diversidades, si no hay acceso a los mismos derechos laborales que con mucha lucha hemos conseguido a lo largo de los años y, si eso no es impulsado desde el Estado y desde el movimiento obrero, no va a suceder”, agregó.

Por su parte, Yamila Zavala Rodríguez, titular del Consejo de Articulación del ministerio con los municipios, señaló: “Tener una sede en un lugar tan emblemático como el Ministerio de Trabajo tiene que ver con la lucha de las mujeres y la autonomía económica y laboral que tenemos que tener para desarrollarnos y tener vidas plenas. Cuando se pensó en regionalizar la provincia tenía que ver con llegar a todos los territorios de la provincia de Buenos Aires desde el más grande, como Mar del Plata con casi 900.000 personas que viven acá, hasta el más chico”.

Además, la implementación de la sede en el Ministerio de Trabajo abre la puerta hacia un histórico reclamo de las colectivas feministas como lo es el cupo trans. En ese sentido, Daniela Castro, directora provincial de Diversidad Sexual, afirmó: “Nosotras venimos trabajando fuertemente este año, a pesar de la pandemia, con el cupo laboral travesti-trans, en la implementación. Y les proponemos a los municipios esa incorporación. Lo que necesitamos es inclusión real. Cuando hablamos de inclusión hablamos también de una posibilidad laboral certera, sin necesidad de trasladarnos desde los lugares donde vivimos”.