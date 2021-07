Incorporan la opción “X” en el DNI para las personas no binarias

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El gobierno nacional incorporó a través de un decreto la opción de identificación “X” en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para las personas no binarias que no se autoperciben dentro del sistema femenino/masculino.

A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial el gobierno dispuso la nueva característica para el DNI para personas no binarias con el objetivo de “garantizar el derecho a la identidad de género” de todas aquellas personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas.

En detalle, el decreto dispone que el Registro Nacional de las Personas, que depende del Ministerio del Interior, deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los pasaportes que emite y así fija que las nomenclaturas a utilizarse en el campo referido al “sexo” podrán ser “F” -femenino-, “M” -masculino- o “X” que comprenderá a todas aquellas personas no binarias u “otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.

“La nomenclatura “X” en el campo ‘sexo’ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, detalla el decreto.