Juegos Evita: por el recorte de Milei, peligra la participación de Buenos Aires y otras provincias

Advirtieron que el gobierno nacional pretende cubrir sólo el 20% de los gastos de las delegaciones.

(Foto: archivo / Qué digital)

Pese a la confirmación de la fecha y del mantenimiento del nombre, los “Juegos Evita” siguen en riesgo ante el recorte presupuestario que impulsa el gobierno de Javier Milei: la Provincia de Buenos Aires junto con otras seis advirtieron que no participarán en caso de que se mantenga la postura de sólo cubrir un 20% de los gastos de cada una de las delegaciones.

La definición de no participar de los Juegos Evita, que están programados para realizarse en Mar del Plata entre el 4 y el 9 de noviembre, en caso de que no cambie la postura del gobierno nacional fue oficializada por seis provincias del sur a través de una nota enviada al subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, y a ella se sumó la Provincia de Buenos Aires.

“Buenos Aires adhiere a la decisión de las provincias patagónicas de no participar de los Juegos Nacionales Evita en tanto no esté garantizada la cobertura de los gastos de alojamiento, traslados y comidas de los participantes en la final de Mar del Plata”, afirmó el subsecretario de Deportes de la Provincia, Leandro Lurati.

En ese sentido, el funcionario bonaerense criticó que hasta el momento la propuesta de la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente encabezada por Daniel Scioli en torno a los juegos “pasó de no realizarse, a realizarse pero sin plata, a cubrir sólo un 20% de los gastos”.

En ese marco, Lurati planteó que en un contexto de fuerte recesión económica y de recorte de transferencias a las provincias “solventar esa diferencia (en los gastos) se vuelve imposible”.

“Ojalá entiendan lo importante que es esta competencia para las y los deportistas argentinos que el día de mañana pueden llevar nuestro deporte a lo más alto. Con un 20% de esfuerzo no alcanza“, apuntó el funcionario tras sostener que “sin inversión estatal no hay Juegos Evita”.

La postura de Buenos Aires se conoció después de que las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego elevaran una nota a Garro en la que comunicaron la “decisión de no participar de los Juegos Nacionales Evita si no se dispone del aporte del gobierno nacional que cubra el 100% de los traslados, alojamiento y comida para la participación en las instancias nacionales en la ciudad de Mar del Plata”.

De esa manera, señalaron que esa región patagónica “ya realiza una enorme inversión en la organización de las competencias locales, zonales y provinciales previas para la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, en un contexto nacional complejo”.

La realización de los Juegos Evita 2024 en Mar del Plata ya había quedado en el centro de la polémica en mayo cuando se empezaron a conocer los planes de Daniel Scioli respecto a un desfinanciamiento de las competencias.

En ese momento, incluso,el funcionario salió cuestionar lo que consideró como “falsas versiones” respecto a la competencia, confirmó su realización en Mar del Plata y que no cambiaría de nombre pero no hizo ninguna referencia al recorte presupuestario que ahora volvió a exponerse con la advertencia de siete provincias de no estar en condiciones de participar sin aporte nacional.