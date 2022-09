Kicillof: “A Mar del Plata más temprano que tarde la va a gobernar el campo popular”

Lo afirmó el gobernador al participar de un encuentro provincial de mujeres. Cuestionó a la Corte Suprema y reclamó una “Justicia más democrática e igualitaria”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con la afirmación de que a Mar del Plata “más temprano que tarde la va a gobernar el campo popular“, en un guiño a la dirigente Fernanda Raverta, con duros cuestionamientos a la Corte Suprema bajo un pedido de avanzar hacia una “Justicia más democrática e igualitaria” y con un mensaje en contra de “los discursos de odio”, el gobernador Axel Kicillof participó este viernes a la tarde en Mar del Plata de un encuentro provincial de mujeres, preparatorio rumbo a la “XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe” que se llevará a cabo en noviembre en Buenos Aires.

El acto se llevó adelante en el Museo MAR con la presencia de diversas funcionarias del gobierno provincial y de la vicegobernadora Verónica Magario, y el cierre estuvo a cargo del gobernador que, ni bien inició su discurso, planteó que no llegó para “encabezar” el encuentro sino para “acompañar, saludar, agradecer y escuchar a las mujeres de la Provincia”.

En el escenario montado en Florisbelo Acosta y Ricardo Gutierrez, Kicillof agradeció el “recibimiento” en la ciudad a la actual titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y señaló a Mar del Plata como “un símbolo, un ícono de la Provincia de Buenos Aires”.

“A algunos les gustará y a otros no, pero es un icono de la igualdad, de la inclusión y del peronismo”, enfatizó en el mismo sentido y así expresó que a Mar del Plata “tarde o temprano o más temprano que tarde la va a gobernar el campo popular”. La arenga derivó en el canto “Fernanda intendenta” de las y los participantes del acto.

A lo largo de su discurso, el gobernador destacó el actual rol de las mujeres en la vida política de la Provincia y del país. “Hoy vine a decir gracias por acompañar esta iniciativa, gracias por darle un carácter institucional y formal a lo que ya existe en la Provincia y que nuestro Ministerio se hizo más visible, pero todavía hay quienes quieren ignorar y no comprenden que las mujeres son una enorme potencia transformadora, son un actor político fundamental y son hoy una de las fuerzas más poderosas que tiene el campo popular”, dijo.

El encuentro provincial preparatorio camino a la “XV Conferencia regional de América Latina y el Caribe” fue precedido por jornadas regionales en las que los ejes de debate fueron acerca de la Justicia con perspectiva de género, los cuidados, las brechas digitales y el acceso a la tecnología y la Justicia ambiental.

Kicillof se centró en uno de esos ejes y apuntó sus críticas contra el Poder Judicial. “No podemos seguir viviendo en una sociedad donde unos pocos se arrogan el poder de impartir justicia desconociendo las necesidades a punto tal de querer decir que para conocer las necesidades hay que sacar la calculadora porque son caras y tienen costo”, dijo en primer término en relación a dichos del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, quien meses atrás al citar a Eva Perón aseguró que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

A eso, Kicillof retrucó: “Han tratado de instalar que donde hay una necesidad hay un costo, que a veces donde hay una necesidad puede haber un negocio y entonces se va a mover algo. Venimos a reafirmar, acompañando la lucha de las mujeres, que donde hay una necesidad, habrá un costo, a veces habrá un negocio pero para nosotros las necesidades son derechos”.

También, como parte de ese mensaje, pidió por una “agenda de una Justicia más democrática, más participativa, más igualitaria, que contemple también algo que toda la sociedad entendió menos esos jueces: que ahora no se puede estar sin igualdad de género, ahora no se puede buscar legitimidad en una Corte de cuatro señores sin ninguna mujer”, en relación a la actual conformación del máximo tribunal de Justicia del país.

Finalmente, sobre el cierre de su discurso, Kicillof también se refirió al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, y a modo de mensaje, señaló: “Qué más legitimo que plantear desde Mar del Plata que no queremos más discursos de odio, no queremos más incitación a la violencia, no queremos más violencia política, no queremos más persecución judicial, queramos a bancar a todos los compañeros perseguidos y a la más perseguida por lo que hace y representa que es Cristina Fernańdez de Kirchner”.