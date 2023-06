Kicillof: “Lo más importante de este congreso es buscar lo que nos falta”

El gobernador participó de la jornada de cierre del Congreso Productivo Bonaerense en Mar del Plata.

(Foto: archivo / Prensa PBA)

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles la jornada de cierre del Congreso Productivo Bonaerense que se realiza desde el martes en Mar del Plata y brindó un extenso discurso ante funcionarios, empresarios y sindicalistas: “Lo más importante de este congreso es buscar lo que nos falta”, deseó. Llamó a “integrar” el entramado productivo con “planificación democrática”.

Durante dos días, el Hotel Provincial fue sede de una serie de encuentros entre distintos actores productivos bonaerenses, organizados por el gobierno provincial. Entre los paneles organizados, se abordaron temáticas como infraestructura, sistema tributario, desarrollo sostenible, turismo, y economía del conocimiento, entre otros.

En su extenso discurso, el gobernador destacó la realización del Congreso, en el cual se inscribieron alrededor de 2 mil participantes y subrayó que se realice en Mar del Plata, a la que calificó como “una de las capitales productivas de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un futuro inmenso si decide finalmente apostar a la producción, a la diversificación y a la planificación”.

“Los problemas estructurales de la provincia no se van a resolver de una forma técnica y menos de una manera aislada y pretendidamente iluminada. Hay que exponerlos y debatirlos con participación de cada uno de los sectores involucrados en esos problemas. De los empresarios y de los trabajadores. No vamos a resolver los problemas de integración productiva de la provincia si no es con la participación de los trabajadores y los empresarios”, añadió en relación al evento.

Uno de los principales conceptos de su alocución, en referencia al congreso, fue la palabra “planificación“: “Todas las experiencias exitosas tienen un factor común y es que siempre hubo un proceso de planificación. Los que triunfaron planificaron”, aseguró y puso al Estado como uno de los pilares de esa proyección: “No hay capitalismo sin estado. El problema es cuando el Estado se usa exclusivamente para favorecer a pequeñas minorías que parasitan al conjunto de la sociedad y se llevan la riqueza que es del otro”, apuntó. En ese sentido, consideró que el debate debe darse en “qué hace el estado y para quién trabaja” y en que “tiene que ponerse al servicio de los proyectos” del sector privado.

Además, se refirió a las elecciones: “Este este año va a haber que tomar decisiones profundas de hacia dónde vamos. Hoy se está viendo de manera más transparente que hay modelos distintos. Me atrevo a decir que se dejen de joder, que la cuestión económica e industrial también es política“, enfatizó poniendo de relieve la importancia de las “decisiones políticas”.

Así, en términos reivindicativos de la gestión, consideró: “Estamos en una etapa claramente de crecimiento y expansión industrial, productiva y del empleo. No hemos llegado al 5,8% de desocupación que teníamos en 2015, que después subió como al 13%. Ahora estamos en 6,3%, es decir que a nivel de capacidad productiva se ha recuperado lo perdido. Uno lo que ve es que el sistema productivo en la Provincia de Buenos Aires está en una etapa dinámica“.

En ese marco, el gobernador apuntó contra quienes promueven apertura de importaciones, tarifazos o dolarizaciones. “La mejor herramienta que tenemos para que crezca la economía son los buenos salarios“, consideró al tiempo que reconoció: “Tenemos problemas, dificultades, deudas. Tenemos mucho para hacer”, y señaló como diagnóstico que “hay dificultades en la integración productiva de la provincia“.

“Estamos trabajando por integrar la provincia de Buenos Aires en base al trabajo, en base a su tejido productivo y su potencialidad”, sumó Kicillof y deseó: “Lo más importante de este congreso es buscar lo que nos falta; quiero que salgamos de este congreso con muchos planes y proyectos para mejorar la Provincia de Buenos Aires”.