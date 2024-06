La Corte rechazó el planteo de Montenegro por el pago de las vacaciones a Arroyo

El máximo tribunal confirmó que el Municipio debe pagarle a los herederos del exintendente las vacaciones no gozadas mientras estuvo en la función pública.

El raid judicial iniciado en 2022 por Guillermo Montenegro en busca de que el Municipio no le pague vacaciones no gozadas al exintendente Carlos Arroyo sumó en los últimos días un nuevo revés para las intenciones del gobierno municipal: la Suprema Corte rechazó un recurso de queja por lo que terminó de confirmar que deberán abonarse las vacaciones, en este caso a los herederos del ex jefe comunal.

Todo se inició en 2020 cuando a 20 días de haber dejado el gobierno, el exintendente Carlos Arroyo efectuó una presentación en la Municipalidad para reclamar el pago de vacaciones no gozadas durante sus cuatro años de mandato, y a principios de 2021 Montenegro rechazó el pedido tras un dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica: consideró que se incurriría “en un abuso desmedido” si se permitiera “que los ex funcionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes”. La misma decisión se tomó con diversos funcionarios que hicieron el mismo reclamo.

Ese rechazo de Montenegro a concretar el pago de vacaciones derivó en diversas presentaciones judiciales que fueron acumulando el mismo resultado: que el Municipio debe pagar los montos reclamados.

Así los resolvieron tanto para el caso de Arroyo como para el de al menos siete funcionarios los juzgados en lo Contencioso Administrativo 1 y 2 y luego lo confirmó para todos los casos la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.

Cuando en noviembre de 2022 empezaron a conocerse esas sucesivas definiciones judiciales Montenegro adelantó que iría a la Suprema Corte a intentar revertir la decisión. Y en el caso de Arroyo la resolución fue notificada esta semana cuando los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Sergio Torres y Luis Genoud (antes de jubilarse) resolvieron rechazar un recurso de queja interpuesto por Montenegro.

A esa instancia el intendente había llegado después de que la Cámara local ya en octubre del año pasado le denegara acceder a la Suprema Corte mediante un recurso extraordinario. La Suprema Corte respondió que pese a las manifestaciones de que existiría en el caso “gravedad institucional“, los argumentos planteados no fueron suficientes para llegar a analizar el caso.

Con esta resolución, finalmente el gobierno municipal deberá abonar a los herederos de Carlos Arroyo (fallecido en diciembre de 2022) los montos equivalentes a los días de vacaciones no gozadas que le correspondían por 2018 (21 días) y por 2019 (19 días), es decir $679.366,36.

El gobierno de Montenegro ya contaba con una resolución tomada en el mismo sentido por la Suprema Corte en agosto de 2023 cuando desestimó otro recurso de queja que había interpuesto el intendente en el caso del ex titular del Ente de Servicios Urbanos, Eduardo Leitao.

A su vez, todavía el máximo tribunal bonaerense tiene pendiente resolver un recurso extraordinario que sí fue concedido y que alcanza al caso de otros seis ex funcionarios: el ex subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro; la ex secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz; la ex subsecretaria de Educación, Susana Rivero, Jorge Alí y Cristian Tait.