La oposición, contra el 45% de suba de las tasas: “Montenegro le mintió a los vecinos”

Desde el Frente de Todos trazaron una primera evaluación del expediente y cuestionaron que no se haya incluido la modificación de la fórmula de cálculo de la TSU.

La concejala Virginia Sívori (Foto: archivo / Qué digiatal)

Tras la presentación por parte del gobierno municipal del Presupuesto 2022, que contiene las ordenanzas fiscal e impositiva que fija un aumento de las tasas municipales en promedio del 45%, desde el bloque del Frente de Todos salieron a cuestionar la propuesta, apuntaron contra el gobierno por “tener dinero de la gente destinado a la especulación financiera” y remarcaron que pese a las promesas no se acutalizó la fórmula para calcular la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que tanto oficialismo como oposición coinciden en que quedó “obsoleta”. “Montenegro engañó y mintió a los vecinos“, acusaron.

Luego de las especulaciones, finalmente este miércoles el gobierno municipal dio a conocer parte de la proyección de financiamiento y gastos de la gestión para el próximo ejercicio fiscal y, como tal, se informó el aumento de tasas del 45% en promedio que empezará a regir cuando el Concejo Deliberante apruebe las ordenanzas fiscal e impositiva. Además, con la presentación quedó confirmado que no se avanzó en los anunciados cambios en la fórmula de cálculo de la TSU.

En ese marco, este jueves el Frente de Todos trazó una primera impresión tras la llegada de los expedientes al Concejo Deliberante y, en primer término, se refirieron a lo que habían denunciado en octubre, cuando el gobierno había pedido una prórroga para presentar el presupuesto y afirmaron que que esa decisión “escondía un terrible aumento de tasas”.

“Efectivamente ocultaban una suba de tasas y no cumplieron con ninguna de las promesas hechas”, dijo la presidenta del bloque, Mariana Santoro y apuntó: “Siguen aumentando siempre a los mismos contribuyentes y los servicios no mejoran en absoluto”.

Por su parte, la concejala Virginia Sívori también cuestionó el hecho de que no se haya cambiado la fórmula de cálculo de la TSU: “Por un lado, no cumplieron con los plazos establecidos por ley para la presentación, y por el otro, que iban a realizar cambios sustanciales como la reformulación de la TSU. Estos fundamentos motivaron el pedido de prórroga pero vemos que no se cumplieron, por lo que Montenegro engañó y mintió a los vecinos”.