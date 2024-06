Ley Bases: Abad anunció que votará contra las facultades delegadas a Milei

El senador marplatense habló en la sesión, valoró los cambios introducidos por el gobierno y reclamó que el gobierno “demuestre madurez”.

La postura del senador marplatense de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, es mirada con atención desde hace días a partir de la paridad a la hora de la votación de la Ley Bases, y en medio de la sesión del Senado destacó los cambios introducidos por el gobierno en el inicio del debate y, si bien se especula con que acompañará la normativa en general, anticipó que votará en contra de la delegación de las facultades al presidente Javier Milei: “Este gobierno tiene que demostrar madurez, que no desprestigia a las instituciones sino que las fortalece”.

A siete horas de iniciada la sesión del Senado en la que se puso en tratamiento tanto la Ley Bases como el paquete fiscal el senador marplatense hizo uso de la palabra y si bien no lo dijo de manera taxativa de su discurso se desprendió que acompañará la aprobación la ley en la votación en general pero sí adelanto que rechazará la delegación de facultades al presidente, uno de los puntos más criticados desde diversos sectores.

Abad en su alocución dijo que el bloque de la UCR “escuchó al gobierno nacional, a todos los sectores involucrados, a los sindicatos, a los empresarios, a las organizaciones sociales y a los especialistas en cada materia” y remarcó que en la discusión en comisiones se propusieron “alternativas superadoras para los trabajadores, para los trabajadores de la economía informal, para la clase media, para la industria nacional y para el sector científico y tecnológico”.

Asimismo, dijo que su bloque rechazó “con argumentos y de cara a la sociedad muchas iniciativas en el marco de artículos que van en contra del modelo federal, de un país moderno y justo”.

Así, enumeró las distintas modificaciones negociadas con el oficialismo como la deducción de hasta 3 millones de pesos en las cuotas de los créditos hipotecarios, la restitución del monotributo social -aunque en el dictamen se le agregaron varios cambios con relación al régimen actual-, la inclusión del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) y del Banco Nacional de Datos Genéticos en el listado de organismos que no podrán “disolverse” y la eliminación de la nómina de empresas públicas a privarizarse del Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

Así fue como deslizó su acompañamiento al celebrar no sólo los cambios introducidos en el dictamen que llegó a sesión sino también los anunciados este miércoles al inicio del debate. “Muchos de nosotros lo celebramos”, planteó.

Y sostuvo: “Así como nosotros fuimos responsables en el tratamiento de esta ley también vamos a ser rigurosos al momento de exigirle al Ejecutivo que rinda cuentas, no solamente por los informes que corresponden que vengan al Congreso de acuerdo a la ley sino también por los resultados que los funcionarios prometieron en cada intervención que tuvieron”, sostuvo.

A partir de allí, y tras haber expresado que fue votado en su cargo de senador para “ser opositor a este gobierno” y que trata de ejercer esa función “con responsabilidad y compromiso”, empezó a exponer críticas al gobierno de Milei y terminó por anunciar que en particular votará en contra de la delegación de facultades a Milei en materia administrativa, económica, financiera y energética.

“Argentina necesita razonabilidad, moderación y pragmatismo para salir adelante. Por eso creo que fue un gran error cuando el gobierno le dio a esta ley una épica fundacional, porque implica barrer con todo lo anterior, y la Argentina no necesita más divisiones, necesita que los argentinos se abrace y se encuentren para ir a buscar ese futuro que nos está esperando”, dijo.

En esa línea criticó los dichos de Milei al definirse como “un topo que desde adentro quiere destruir al Estado”. También cuestionó que “permanentemente” desprestigie al Congreso y a la Justicia y que ataque a periodistas y medios de comunicación.

“El gobierno tiene que recapacitar y se lo decimos desde la buena fe, porque queremos que el progreso, la modernidad y el desarrollo estén al alcance de nuestras manos en una Argentina que nos duele”, siguió y también planteó cuestionamientos a las ideas del gobierno en torno al cambio climático y al conflicto con la educación universitaria que sigue vigente a partir de la falta de actualización adecuada de los salarios docentes.

“El gobierno pide facultades delegadas y para eso hay que tener madurez, y este gobierno permanentemente se caracteriza por los conflictos y los insultos y además no tiene presupuesto porque no lo ha mandado: no sabemos cuál es el programa del gobierno, su plan de inversión pública, cuáles son las prioridades”, introdujo y así fue como remarcó que la UCR no otorgó facultades extraordinarias a los distintos gobierno anteriores para afirmar que en su caso tampoco lo hará en este momento: “De ninguna manera vamos a garantizar la discrecionalidad”.