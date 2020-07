Los colectivos siguen sin circular de noche: vuelven a pedir que intervenga Montenegro

Desde el Frente de Todos afirmaron que “no se puede permitir que a la noche no haya transporte”. El intendente celebró que se haya levantado el paro diurno.

(Foto: archivo / Qué digital)

Desde el 22 de junio Mar del Plata no cuenta con el servicio público de colectivos de 22 a 6 por una decisión empresarial, según confirmó días atrás el propio dueño de la mayoría de las empresas que prácticamente monopolizan las líneas locales. Superado durante este miércoles el paro diurno, desde la oposición salieron a pedir que el intendente Guillermo Montenegro convoque a todas las partes “para que el sistema de transporte funcione plenamente” durante todo el día.

Los reclamos del Frente de Todos comenzaron a aparecer este miércoles por la tarde teniendo en cuenta que pese a que el paro diurno de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la facción disidente se levantó hacia el mediodía pero los servicios recién volvieron a prestarse durante la mañana de este jueves.

Y esos reclamos también apuntaron contra una situación que se mantiene desde el pasado 22 de junio: los colectivos siguen sin funcionar en el horario nocturno de 22 a 6. Según relevó Qué digital, el propio empresario Juan Inza reconoció que se trata de una medida impulsada por él mismo para presionar para la llegada de mayores subsidios a las empresas, más allá de que formalmente se presenta como un paro de la UTA ante amenazadas de suspensiones de choferes.

En este sentido, concejales del Frente de Todos reclamaron al intendente Montenegro “que accione” para garantizar el servicio durante toda la jornada.

“A las 9 salimos a aplaudir a trabajadores de la salud que a las 12 no tienen con qué volverse a sus hogares. No podemos permitir que a la noche no haya transporte. Y entendemos que el intendente tiene que convocar a todas las partes para que el sistema de transporte funcione plenamente“, sostuvo el concejal Vito Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Transporte.