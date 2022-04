Malvinas, 40 años: “Les agradezco no haber cesado en esta batalla del reconocimiento”

El intendente Guillermo Montenegro encabezó el acto en el centro de Mar del Plata y destacó el trabajo del Centro de Ex Soldados Combatientes.

(Fotos: Qué digital)

“Quiero agradecerles por no haber cesado en esta batalla del reconocimiento que no tiene que ver con una medalla ni una mención sino con un reconocimiento real que una sociedad necesita hacerle a sus héroes”, expresó el intendente Guillermo Montenegro al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas en el marco del acto central llevado adelante en el monumento ubicado en el centro de la ciudad, que concentró a un importante número de personas que se acercaron para conmemorar un nuevo aniversario del conflicto bélico impulsado por la última dictadura militar.

Después de dos años sin actos masivos por el impacto de la pandemia del coronavirus, el Monumento a los Caídos de Mar del Plata volvió a ser este sábado el escenario de un emotivo acto, homenaje y desfile encabezado por el Centro de Ex Soldados Combatientes de la ciudad y por autoridades municipales.

Así, al momento de su discurso, Montenegro dijo estar “lleno de emoción” por la gran cantidad de gente que se acercó al acto como parte del “reconocimiento a quienes fueron y volvieron y a los que no volvieron”.

“No me gusta usar la palabra excombatientes o veteranos, para mí son los héroes de Malvinas, son los héroes con los que uno puede compartir la charla, el asado, la vida, y poder explicarles a nuestros hijos, nietos, que son héroes y que están ahí y que no están solo en los libros sino al lado nuestro”, definió en su discurso e hizo mención a “amigos que hoy están y algunos que no volvieron”.

También, planteó que los 40 años “nos hacen sentir desde el corazón esta cosa dual que tiene que ver con la importancia de la soberanía, la paz y con una cosa que nos hicieron entender los héroes, veteranos o excombatientes y el Centro de Ex Soldados que es la importancia de lo que vino después, del reconocimiento que nosotros necesitábamos hacerle a los que fueron y volvieron y a los que no volvieron”. Así, habló de una “deuda” que la sociedad mantiene y debe reconocer.

De esa manera, dijo querer agradecerles “por no haber cesado en esta batalla del reconocimiento que no tiene que ver con una medalla ni una mención sino con un reconocimiento real que una sociedad necesita hacerle a sus héroes”. Y resaltó esa “batalla posterior” tras el regreso de la guerra de los excombatientes además de reparar en que “recién hace pocos años se empezó a reconocer cabalmente la importancia de los héroes de Malvinas”.

Así, volvió a valorar el trabajo realizado desde el Centro de Ex Soldados Combatientes de Mar del Plata para “seguir haciendo ver la importancia que tienen las islas y para que todos nosotros sepamos que vivimos cerca de los héroes de Malvinas“.