¿Mar del Plata a fase 2?: Montenegro pidió una “inmediata revisión” de los parámetros

(Foto: archivo / Qué digital)

A la espera de definiciones de la Provincia, el intendente Guillermo Montenegro se expidió sobre la categorización de General Pueyrredon como distrito en alerta epidemiológica por el avance del coronavirus y el posible retroceso de Mar del Plata a fase 2 del sistema de restricciones bonaerense: pidió una “inmediata revisión” de los datos que la incluyen en el listado y solicitó que, en consecuencia, la ciudad sea excluida del mismo.

Según informaron desde la Municipalidad, Montenegro hizo el pedido a través de una carta dirigida a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, lo cual en principio no generaría modificaciones inmediatas en el inminente anuncio de la Provincia en torno al sistema de fases.

En cuanto a la solicitud a la ministra, hizo referencia a los tres criterios tomados para considerar a los municipios en alerta epidemiológica: aglomerados de más de 300 mil habitantes, incidencia de casos de los últimos 14 días cada 100 mil habitantes igual o superior a 500 y porcentaje de ocupación de camas de 80% o más.

Al respecto, el intendente apuntó que el distrito no cumple con los tres requisitos, como asegura que surge del análisis de la normativa. “No cumplir con uno solo de ellos es suficiente para no ser considerado de esta manera. No existe duda alguna que el Partido de General Pueyrredon no los cumple“, manifestó.