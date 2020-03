Mar del Plata, “cerrada”: “La mayoría de los comerciantes se sumó”

El intendente Montenegro se refirió a las primeras horas de aplicación del decreto y remarcó que comenzaron a controlar el cumplimiento.

(Foto: Qué digital)

Luego de haber firmado un decreto para cerrar, al menos hasta el 31 de marzo, los espacios de esparcimiento gastronómico y social como restaurantes y determinados comercios para desalentar el turismo, evitar la concentración de personas y prevenir la circulación del coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro afirmó que “la mayoría de los comerciantes se sumó a cerrar sus puertas“.

Tras las primeras horas, este martes hacia la tarde comenzó a advertirse en el centro de la ciudad que algunos comerciantes empezaron acatar la medida -aunque estaba lejos de ser total- y se espera que más se sumen a lo largo de esta jornada.

En ese marco, el intendente a través de sus redes sociales explicó que en la noche de este martes desde el área de Inspección General se comenzó a controlar “que se cumpla con el decreto que dispone el cierre de los comercios de nuestra ciudad, para evitar la circulación en la calle y desalentar el turismo”.

Anoche salimos a controlar que se cumpla con el decreto que dispone el cierre de los comercios de nuestra ciudad, para evitar la circulación en la calle y desalentar el turismo. pic.twitter.com/n0R4zxkYkl — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) March 18, 2020

“La mayoría de los comerciantes se sumó a cerrar sus puertas“, expresó y sumó: “Queremos agradecerles por su compromiso y responsabilidad. Entre todos tenemos que evitar la propagación del coronavirus”.

Cabe recordar que la medida de cierre alcanza a “restaurantes, rotiserías, bares, boites, balnearios, cines, confiterías, cafés, cafeterías, cervecerías, pizzerías, hamburgueserías, heladerías, servicios de comida o café en estaciones de servicios, similares afines, cualquier otro comercio con mesas al público, shoppings, teatros, salas de juegos electrónicos, salas de video juegos, salas de juegos, confiterías bailables, locales bailables, boliches, pubs, salones de fiesta, salones de usos múltiples, salones de fiestas infantiles, peloteros, natatorios, gimnasios, centros de entrenamiento, complejos y parques recreativos, clubes, lugares donde se realizan actividades deportivas, establecimientos que por razones sociales, culturales o religiosas convoquen la reunión de personas, y cualquier otro lugar similar a los descriptos”.

Por otro lado, el decreto autoriza“a los restaurantes, rotiserías, pizzerías, heladerías, cantinas, cervecerías, bares y establecimientos similares y afines a brindar exclusivamente el servicio de venta de comida y bebida para llevar y el servicio de envío a domicilio”.

Y dispone que “los hoteles, apart hotel, cabañas, club de playa, colonias, hospedajes, hostels, hosterias, bread and breakfast y campings no podrán tomar nuevas reservas y deberán reprogramar aquellas que hubieran sido otorgadas”.