Mar del Plata en fase 3, día 1: Montenegro pidió “no aflojar para reabrir pronto”

(Fotos: Qué digital)

Tras las primeras doce horas de Mar del Plata en la fase 3 de la cuarentena a partir del exponencial crecimiento de casos que hizo sonar las alarmas sobre una posible saturación del sistema sanitario, el intendente Guillermo Montenegro trazó este sábado una evaluación, sostuvo que la ciudad “amaneció con una realidad distinta a la que veníamos viviendo” y pidió “no aflojar para poder reabrir pronto”.

A través de un comunicado difundido por la Municipalidad acompañado con imágenes en las que se observa la zona costera de la ciudad vacía y los comercios -como los de venta de indumentaria y gastronómicos- sólo con atención hacia la calle, el intendente agradeció “el esfuerzo de los marplatenses por el acatamiento en el primero de los diez días del regreso a fase 3″.

“Es un orgullo enorme ver el esfuerzo de todos los marplatenses, de cada vecino que a pesar del cansancio, del agobio del encierro por tantos días, hoy igual salió solo para hacer lo esencial. A cada comerciante, sé el esfuerzo que representa abrir con una modalidad diferente por diez días o incluso a los que tienen que cerrar”, sostuvo Montenegro.

“Siempre dije que no me iba a temblar el pulso para volver atrás. Y no es una medida para sembrar miedo, sino que se trata de una decisión que implica previsión, para poder bajar la circulación de personas y así evitar que sigan creciendo los casos de covid-19 en nuestra ciudad”, sumó en sintonía con lo que fue el mensaje del jueves en el que anunció la decisión de retrotraer a la ciudad de fase.