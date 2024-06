Montenegro confirmó que bajó un 4,3% el turismo en el arranque de junio

El intendente afirmó que espera que el mes termine con números similares al 2023. “No quiere decir que estemos bien ni mal”, sostuvo.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de la recesión económica y la consolidada pérdida de poder adquisitivo que afectó al consumo, el turismo en Mar del Plata cayó un 4,3% en el arranque del mes de junio, según confirmó el propio intendente Guillermo Montenegro este martes. “No quiere decir que estemos bien, no quiere decir que estemos mal”, aseguró.

La crisis golpea a Mar del Plata también en lo que respecta a una de sus actividades económica predilectas como lo es el turismo. Así lo reflejó el propio jefe comunal en su conferencia de este martes en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), al término de la reunión de gabinete.

Específicamente y sin dar números concretos del primero de los fines de semana largos del mes, Montenegro afirmó que en la comparación de la primera quincena de junio de 2023 con la de 2024, los cálculos realizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) arrojan una caída del 4,3%.

De todos modos, destacó que son números menos malos que los que se registraron a nivel nacional -según la Confederación de la Mediana Empresa viajó un 64,3% menos de personas por el país- y recalcó que además según los registros municipales, el junio de 2023 había sido “récord” desde 1992 con la llegada de 473 mil personas.

A la espera de los números finos del Emturyc (que no difundió los de abril ni los de mayo), el intendente se negó a hacer comparaciones entre los distintos fines de semana y sí hacerlas por quincena y, en cambio, vaticinó un cierre de junio similar al de 2023. “Cuando terminemos junio es muy probable que estemos cerca de junio del año pasado“, dijo y agregó: “No quiere decir que estemos bien, no quiere decir que estemos mal, pero no comparemos peras con bananas“.

Incluso, al explicar por qué con el gobierno del Frente de Todos se alcanzaron récords y con el de Javier Milei -al que apoya- los números caen, volvió a insistir con la idea de la “fiesta de la emisión monetaria” por parte de la gestión anterior, su impacto en el proceso inflacionario y en la economía, sin hacer referencia a la pérdida de poder adquisitivo que también se consolida en el salario municipal.

La semana pasada, Qué digital había consultado entre el sector hotelero y gastronómico el nivel de reservas que se registraban para ambos fines de semana, y ya entonces desde el sector se expresaban con moderación al registrar al menos hasta el viernes reservas que partían del 40%.