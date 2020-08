Mar del Plata a fase 3: “Estamos repasando las actividades permitidas una por una”

Lo aseguró el Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, en conferencia de prensa. Algunas de las permitidas por la comisión de reactivación podrían mantenerse.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que el intendente Guillermo Montenegro anunciara que Mar del Plata pasará a estar dentro de fase 3 de la cuarentena a partir del sábado, comenzaron las especulaciones en torno a la habilitación de actividades productivas y, en una conferencia de prensa junto al secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, anticiparon detalles del decreto que se conocerá este viernes.

Básicamente, el jefe comunal y el funcionario adelantaron que por estos momentos están analizando cada una de las 124 actividades permitidas por el gobierno provincial en la fase 3, con el objetivo de “adecuarlas” a la realidad sanitaria marplatense y a su vez analizar cuáles de las 45 permitidas por la comisión de reactivación económica podrán continuar desde el sábado y durante los diez días que en principio durará el retroceso.

En primer término, quien tomó la palabra fue el intendente, quien aseguró que “si nosotros no tomamos estas medidas, se puede complicar” la situación sanitaria local. A su vez, descartó que por el momento se esté cerca de un “colapso” y reiteró la necesidad de reducir la circulación y aumentar los controles, tanto en el espacio público como en el cumplimiento de los protocolos de las actividades que estarán permitidas.

A su turno, Fernando Muro indicó que en el nomenclador de actividades provincial de la fase, “existen en actividades que no constaban” y que, en consecuencia, en las próximas horas estarán delimitando qué alcances tendrá el retroceso productivo en la ciudad y cuáles actividades permitidas por la comisión continuarán.

En ese sentido, expuso el ejemplo de las actividades profesionales, que están habilitadas por la provincia pero aclaró: “Estamos repasando las actividades una a una”.

Por otro lado, en cuanto a los comercios, adelantó que los no esenciales dedicados a la venta de calzado, indumentaria o juguetes no podrán contar con el ingreso de público, mientras que el resto de los no esenciales y los esenciales sí.

La obra privada es otro de los puntos que analizó, y dijo que sólo algunos trabajos muy específicos están permitidos como infraestructura energética, excavaciones y demolición

Además, puntualizó otras actividades que seguirán estando permitidas en la ciudad como las denominadas esenciales, las salidas recreativas a 500 metros, la pesca artesanal, la industria, los bancos, oficinas de cobranzas, peluquerías y servicios de estética, gastronomía solo para llevar y a domicilio, comercios no esenciales, las actividades profesionales, las agencias de lotería, las mudanzas, lavaderos de autos y talleres para personal esencial.

En cambio, puntualizó algunas de las no permitidas en fase 3 como las obras privadas, actividades religiosas, gastronomía de salón, actividades deportivas, gestores, centros comerciales modalidad shopping y galerías, ferias comunitarias, servicio doméstico, ferias a cielo abierto, gimnasios, escuelas culturales, y el resto de las actividades habilitadas por la comisión que no están permitidas expresamente por la fase 3.

De todas maneras, la redacción del decreto que entrará en vigencia el sábado continuará en las próximas horas y recién se conocerán los detalles precisos este viernes, día estipulado para su publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad.