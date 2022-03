Montenegro abrió las sesiones del Concejo: “Quiero ratificar nuestra visión de gobierno”

El intendente dijo que en esa visión es “fundamental el trabajo conjunto entre lo público y lo privado”. Los detalles de su discurso, que se extendió durante una hora.

El intendente Guillermo Montenegro abrió este miércoles el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y en su discurso dijo querer “ratificar la visión de gobierno” y definió que para ello es “fundamental el trabajo conjunto entre lo público y lo privado”. También reforzó su postura en contra del proceso informativo en torno a la explotación petrolera, volvió a reclamar que se equiparen los subsidios para los colectivos entre las distintas jurisdicciones del país, pidió que la Provincia se adhiera a la Ley de Economía del Conocimiento para potenciar el Distrito Tecnológico y prometió realizar gestiones para la reparación del estadio Minella. Al Concejo le reclamó el avance de dos expedientes en particular: el que apunta a reinstalar las fotomultas y el que busca regular la prostitución en la vía pública.

En un discurso de alrededor de una hora, Montenegro trazó lo que denominó como su “plan de gestión”, ratificó su “visión de gobierno” y mencionó los proyectos pendientes para este año, algunos que dependen de la Municipalidad y otros que requieren financiamiento provincial o nacional.

“Quiero renovar el compromiso con la visión de gobierno y de ciudad que tenemos e invitarlos a juntos seguir trabajando para fortalecer los objetivos que son los que nos plantean todos los días marplatenses, batanenses y vecinos de Sierra de los Padres”, fue una de las primeras definiciones y planteó que el objetivo debe ser que Mar del Plata “brille y aproveche todo el potencial que tiene para crecer aún más”. Para eso, se definió como un “hombre de diálogo” y como mensaje dirigido a la oposición planteó que “las críticas son más valiosas si vienen acompañadas de una propuesta”.

Tras reparar en que hacia la mitad de su mandato se encuentran proyectos que “no se pudieron llevar adelante” a partir de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, Montenegro insistió: “Quiero ratificar nuestra visión de gobierno, es fundamental el trabajo conjunto entre lo publico y la privado. El Estado tiene que acompañar a quienes quieren apostar por la ciudad”.

En ese contexto, surgió el primer pedido orientado al gobierno provincial para que se concrete la adhesión a la Ley de Economía del Conocimiento “para que nuevas pymes se instalen en espacio que se ha delimitado y empieza a crecer”, en relación a la constitución del Distrito Tecnológico proyectado para la zona comprendida entre San Martín, Guido, Tres de Febrero y Chile. “Seguimos en desventaja con otras ciudades”, aseguró.

También puso como ejemplo la habilitación aprobada el año pasado para el desarrollo de la industria del gin en la ciudad y así enfatizó que “el Estado tiene que acompañar a quienes quieren avanzar”.

El segundo pedido de Montenegro en su discurso estuvo dirigido al gobierno nacional en relación a los subsidios para el transporte de colectivos, en medio del debate nacional que expuso las diferencias abismales existentes entre los aportes que reciben la Ciudad de Buenos Aires y las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades del resto del país como Mar del Plata.

Y en función del servicio de colectivos ratificó que su gobierno insistirá con el nuevo pliego para licitar el servicio, que el año pasado fracasó en el Concejo y que ya se adelantó que con algunos cambios se presentará durante el primer semestre para que vuelva a discutirse. Dijo que se trata de una “reforma sustancial” y un “nuevo paradigma” y solicitó que se produzca un nuevo debate en el Concejo.

Al hablar de la movilidad urbana también prometió, como lo hicieron sus funcionarios durante la exposición del Presupuesto 2022, avanzar este año con el desarrollo del sistema de ciclovías.

Entre otros temas, se refirió a los residuos y si bien no mencionó un proyecto importante que deberá ingresar al Concejo Deliberante para licitar la operatoria del basural, dijo que este año se reimpulsarán las campañas para fomentar la separación en origen y planteó que se proyecta una “primera experiencia de compostaje a gran escala”.

Por su parte, prometió llevar adelante “todas las gestiones posibles para que se encare la reparación del estadio Minella“, que mantiene desde hace meses su platea techada clausurada y que presenta múltiples deficiencias. En ese marco, argumentó que se requiere una “inversión enorme que ningún municipio puede encarar solo” y dijo “no descansar pensando en alternativas y realizando gestiones para lograrlo”.

PEDIDOS AL CONCEJO

Hacia el Concejo Deliberante pidió puntualmente el avance de dos expedientes: el que busca aprobar un nuevo convenio para poner en marcha nuevamente el sistema de fotomultas y que el busca de fijar lugares donde se pueda llevar adelante la prostitución en Mar del Plata y, además, estipular multas y sanciones como arresto de cinco a treinta días a quienes lo incumplan.

En torno a los dos pedidos dijo que se trata de lograr alcanzar una “ciudad ordenada y segura” y en relación al expediente que busca retomar el sistema de fotomultas volvió a sostenre que “no tiene un fin recaudatorio” sino que se hizo “pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas”, ante la polémica que despertó el convenio firmado con la Universidad Nacional de San Martín.

Y sobre el segundo pedido, y tras el fracaso legislativo del proyecto previo impulsado en su momento por el concejal Nicolás Lauría -cuando todavía formaba parte del oficialismo-, Montenegro insistió en que el Concejo trate el expediente que busca fijar lugares donde se podrá llevar adelante la prostitución en Mar del Plata y, además, estipular multas y sanciones como arresto de cinco a treinta días a quienes lo incumplan.

De esa manera, habló de una “necesidad de prohibir de manera urgente la actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos, y que además conlleva actividades ilícitas y situaciones de violencia constante”. “Necesitamos que esto avance, no es un tema ideológico”, le reclamó al Concejo y dijo que el Cuerpo tiene “la oportunidad de darle una herramienta a la Justicia y a la Policía para que los vecinos vivan más seguros”.

AMBIENTE Y EXPLOTACIÓN PETROLERA

En un tramo de su discurso, Montenegro dijo que su gobierno trabaja para pensar “cómo cuidar la calidad de vida en Mar del Plata” y así habló de “desarrollo sostenible” y de “desarrollo pero no a cualquier costo”. “Quiero y estoy seguro que todos queremos un desarrollo sostenible, ordenado y que contemple que no existan consecuencias negativas para la ciudad”, planteó en ese sentido.

Y así se refirió al amparo presentado en el inicio del año contra la exploración sísmica para la potencial explotación petrolera y ratificó su postura vinculada a la “falta de información pertinente”.

“No estoy de acuerdo con judicializar las cuestiones políticas, pero este caso lo hice porque consideré que era la única vía para poder obtener la información necesaria”, sostuvo y afirmó: “Se requieren análisis más complejos para cuestiones como esta. No es ecología versus desarrollo. Es desarrollo sustentable”. También aseguró: “Lo único en lo que no acepto son matices, es en la defensa de la ciudad y de los marplatenses. No me importa el color político, o quién sea el autor de una propuesta. Si nos perjudica, me va a encontrar enfrente. Si nos beneficia, la voy a acompañar e impulsar. Venga de quien venga. Y le pido a todos que tengan la misma actitud”.