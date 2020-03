Montenegro abrió las sesiones: “La misión es construir una sola Mar del Plata”

El intendente encabezó la sesión preparatoria del Concejo Deliberante. “Encontramos desorden”, cuestionó y expresó: “No estoy dispuesto a acostumbrarme al abandono”.

(Foto: Qué digital)

Con escasas críticas al gobierno anterior resumidas en haber encontrado “desorden”, con algunos pedidos a los concejales y con los lineamientos de lo que será su primer año de gobierno, el intendente Guillermo Montenegro encabezó este lunes la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. “La misión es construir una sola Mar del Plata, en la que no existan desigualdades. Quiero que en los próximos cuatro años los vecinos vivan mejor”, definió.

La sesión preparatoria se inició con unos 45 minutos de demora con respecto al horario que había sido previsto y en primer lugar contó con palabras del presidente del Concejo, Ariel Martínez Bordaisco (UCR), quien destacó el trabajo iniciado en diciembre pasado cuando fue elegido en el puesto y la mejor relación iniciada entre el Ejecutivo y cada uno de los bloques.

Pasadas las 13.15 se inició el discurso de Montenegro. “No estoy dispuesto a acostumbrarme al abandono. En este corto período empezamos a llevar a cabo esa transformación que todos queremos”, fueron algunos de los primeros conceptos entre los que también aparecieron: “Encontramos desorden, los recursos no sobran y por eso es indispensable no malgastarlo”.

Asimismo, sobre el cierre, afirmó que “la misión” de su gobierno “es construir una sola Mar del Plata, en la que no existan desigualdades”.

Uno de los primeros ejes en los que se apoyó Montenegro fue en las obras realizadas en escuelas municipales a lo largo del verano. “Desde el primer día trabajamos en obras para garantizar el inicio de las clases. Luego de mucho tiempo podemos decir con orgullo que estuvimos al lado de toda la comunidad educativa escuchando sus necesidades. Esto marca una forma de gestionar”, definió.

En ese sentido, afirmó: “No estoy dispuesto a acostumbrarme al abandono. Que nadie se resigne de tener la ciudad que soñamos y merecemos. En este corto período, empezamos a llevar a cabo esa transformación que todos queremos. Desde el primer día reorganizamos el Municipio”.

Y así cuestionó haber encontrado “desorden” al revisar la situación de cada una de las áreas municipales. “Los recursos no sobran y por eso es indispensable no malgastarlos”, sumó y así destacó la medida tomada en diciembre pasado de reducir su sueldo y el de sus funcionarios.

Asimismo ratificó que “se revisarán todos los contratos” que fueron firmados en los últimos seis meses del gobierno anterior en sintonía con la ley vigente. “No es una política persecutoria, se trata de cumplir la ley”, remarcó.

CONTROL, SEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Otro de los ejes del discurso se centró en los operativos de control realizados durante la temporada de verano. Y afirmó que desde enero “se triplicaron los controles” con respecto al año anterior: así detalló que mientras que en la última temporada hubo 2.248 inspecciones, en la actual se realizaron 7.242 operativos. Y sumó que de 13 clausuras por incumplimiento en 2019 se realizaron 110.

Además, sostuvo que hubo un aumento en los controles de alcoholemia en orden al 72%. “También secuestramos más de 500 autos y camionetas, y 440 motos que se encontraban en falta”, señaló.

En otro tramo de su discurso se refirió a la seguridad y afirmó: “Mi compromiso con la seguridad pública es claro y definitivo. No me va a temblar el pulso para seguir cuidando a los marplatenses”. Así, repasó los anuncios de la creación de un Cuerpo de Patrulla Municipal.

Asimismo, dentro de ese eje también colocó a la violencia de género, de la que sostuvo que se trata de una “prioridad” a trabajar en su gestión. Dijo que se implementó un “nuevo tablero de control para atender de

forma inmediata cada denuncia” y afirmó que se encuentra presupuestada la incorporación de 200 botones antipánico.

SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

En su repaso por cada una de las áreas, Montenegro planteó haber iniciado una “profunda reforma” del sistema de salud municipal “para que la atención sea rápida y eficaz”. “Queremos que los vecinos vuelvan a confirmar en nuestro sistema de salud pública”, sumó y dijo que se inició la amplicación de horarios en algunos centros de salud -sin mayores detalles- que contaban con los recursos para hacerlo.

Además, detalló la planificación de realizar obras en cuatro centros de salud, tal como se previó en el Presupuesto, e hizo referencia los cambios implementados en el área de Zoonosis, luego de la polémica en el cierre de la gestión anterior.

En torno al área de Educación el intendente remarcó el regreso de la bonificación especial a los docentes municipales -tal como lo había anunciado en su discurso de asunción en diciembre- y la creación de una unidad para el desarrollo de obras en las escuelas municipales.

Y en referencia a la Secretaría de Desarrollo Social, Montenegro planteó haber iniciado una “transformación enorme” y haber incorporado áreas como la de Derechos Humanos que fue jerarquizada como subsecretaría. También remarcó haberle pedido a las autoridades del área el desarrollo de estadísticas e indicadores sociales para apuntar desde allí las políticas.

En ese sentido, Montenegro habló de que su gobierno tiene cuatro ejes centrales: “La transversalidad, el diálogo constante como mecánica de la resolución de los conflictos, la priorización de los servicios a disposición del habitante de General Pueyrredon y la jerarquización de los dispositivos”.

De esta manera, anunció que está previsto para este año la construcción de dos jardines de infantes que hasta hoy funcionan en edificios alquilados, en Faro Norte y Bosque Grande, así como las tareas de ampliación de cuatro centros de salud además de en El Grillito, el Hogar Galé y el Paula Albarracín, además del Hogar Municipal de Ancianos.

Y, además, planteó se planifican “las obras de urbanización y relocalización de los asentamientos más precarios que existen en el Municipio”.

RELACIÓN CON PROVINCIA Y NACIÓN

En una parte de su discurso Montenegro mencionó a la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, la marplatense Fernanda Raverta, y así aprovechó para volver a remarcar la necesidad de trabajar en conjunto, por fuera de las diferencias políticas, al igual que con la Nación.

“Nos va a encontrar siempre dispuestos para trabajar en conjunto”, sostuvo y luego sumó: “Siempre voy a conversar con el gobierno nacional y provincial para el beneficio de Mar del Plata. Solo me voy a pelear cuando sea necesario defender los intereses de los marplatenses y batanenses”.

Y más adelante, sobre el final de su discurso, insistiría: “El presidente y el gobernador saben que pueden contar conmigo y con todo el equipo para trabajar en los temas que beneficien a esta ciudad. Porque no es tiempo de peleas electorales. Es momento de trabajar todos juntos para que Mar del Plata y Batán salgan adelante”.

EMPLEO Y TURISMO

La mención al empleo y al turismo no faltaron en el discurso y Montenegro planteó que otro de los “objetivos centrales” de su gestión será “poner en marcha el desarrollo productivo”. “Quiero que el 2020 sea el año de despegue definitivo del Parque Industrial”, remarcó en torno a uno de los puntos abordados, al tiempo que también se refirió a la crítica situación del Puerto y la pesca

“Nos reunimos con las diferentes cámaras de la pesca, iniciando un camino de diálogo inexistente hasta el día en que asumí, para que nuestro puerto tenga más oportunidades de crecimiento. Y vamos a seguir en este sentido, porque no puede ser más una excusa que el intendente no tiene injerencia en esa materia. Me voy a poner al frente de esta

defensa también porque sé que estoy defendiendo a un sector fundamental para el crecimiento de nuestra ciudad”, planteó.

Por otro lado, pero dentro del mismo eje, Montenegro planteó la necesidad de reformular el cálculo de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), tal como mostraron su acuerdo todos los bloques políticos en el último debate de aumento.

En torno al turismo, el jefe comunal dijo que “no es un hecho aislado de cada verano” sino que “cada turista es una oportunidad para cada marplatense”, por lo que también remarcó la importancia de trabajar en conjunto con la Provincia y Nación.

EL MENSAJE AL CONCEJO

Sobre el final de su mensaje de unos 40 minutos, Montenegro se dirigió directamente a los concejales, primero para agradecerles la aprobación del Presupuesto 2020 y luego para pedirles “seguir trabajando juntos”. En ese marco, mencionó el debate que se vendrá por el nuevo pliego para el servicios de colectivos, entre varios otros proyectos que deberá encarar el Cuerpo.

Así, remarcó: “La misión de esta gestión es construir una sola Mar del Plata en la que no existan desigualdades entre los vecinos que viven en el partido de General Pueyrredon. Quiero que en los próximos cuatro años los vecinos y vecinas de la ciudad vivan mejor”.

Y luego afirmó que “no existen dos Mar del Plata, una en verano y otra el resto del año”. “Existe una sola, la que a partir de diciembre comenzó a trabajar para que cada vecino y cada vecina tenga nuevas oportunidades para progresar. No existen atajos. Hay determinación y compromiso con la verdad y la honestidad para emprender un mismo camino”, concluyó.