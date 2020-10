Montenegro acusó a la Provincia de “inventar números” y ahora pidió disculpas

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras la tensión entre los gobiernos municipal y provincial aumenta en Mar del Plata, en el peor momento de la pandemia de coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro utilizó este domingo sus redes sociales para enviarle un mensaje a los marplatenses, luego de que este sábado se viralizara un audio suyo en el que acusaba a la Provincia de “inventar números” en el marco de la polémica por el traslado de un paciente del HIGA a un sanatorio de Capital Federal por falta de camas de terapia intensiva. Ahora, el jefe comunal pidió disculpas, dijo haber hecho “los reclamos necesarios” y aseguró apostar al diálogo.

“La verdad que tengo una calentura que vuelo; ya que nos tomen de pelotudos a los marplatenses no lo puedo creer. Primero que te inventan los números, después de inventar los números, nos meten 160 muertos, después 3500 muertos, después te aparece de un día para el otro un tipo que necesita un traslado, que nadie nos avisa, que lo llevan a Buenos Aires habiendo camas en Mar del Plata. Como si Mar del Plata tuviera problemas hoy con el tema de camas. Solamente para jodernos. Te digo la verdad, la operación esta es una berretada, es de cuarta, no se puede creer. La verdad que no lo puedo creer, ¿qué nadie se haya enterado de nosotros que alguien necesitaba una cama en Mar del Plata’. De cuarta. Está claro que está hecho a propósito”.