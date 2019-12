Montenegro anunció que bajará un 20% su sueldo y un 15% el de sus funcionarios

El intendente expuso que se aplicará a partir del 1° de enero de 2020 y que se aplicará como una “donación al Municipio”.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro anunció este jueves que resolvió reducir su sueldo un 20% y el de la planta política en torno al 15%. La decisión fue comunicada por el propio Montenegro luego de una nueva reunión de gabinete realizada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Sin mayores detalles respecto a cuánto dinero alcanza la decisión en total y en cada uno de los casos, Montenegro planteó haber instruido al secretario de Hacienda, Germán Blanco, para que empiece a trabajar en ese sentido y aplicar a partir del 1° de enero una reducción del sueldo del intendente del 20% y de un 15% en el caso de funcionarios de la planta política. En ese sentido, explicó que con ese dinero se realizará una “donación al Municipio” para que “esa plata sea utilizada para otras cosas que tiene que hacer el Municipio”.

“La decisión se tomó hoy, quedó claro que es a partir del 1° de enero, es decir con el sueldo de enero. Después estarán todas las cuentas y toda la mejor forma para que esto no le complique la vida a otros secretarios, por eso la idea es una donación para que no se quite de la jubilación, pero es una cuestión más técnica que la irá resolviendo el grupo de Hacienda, pero la decisión ya está tomada”, declaró Montenegro en conferencia de prensa.

“Es una cuestión muy personal de cada uno de nosotros, esto tiene que ver con una decisión que tomo yo pero que el equipo acompaña claramente, tiene que ver con una situación que se está viviendo”, sumó.

Asimismo, remarcó: “Es entender la realidad que están viviendo los vecinos de Mar del Plata; en esto de que le estamos pidiendo a la gente que haga un esfuerzo creo que también es importante que nosotros como un equipo que nos toca en este momento conducir, pero que somos parte de ese grupo de vecinos marplatenses, también tenemos que hacer un aporte para que las cosas salgan mejor”.

Respecto a la vigencia de la medida, Montenegro sostuvo que “se fija por año, pero la idea es mantenerla todos los años”. Y sobre los alcances afirmó que la propuesta apuntó “específicamente al Ejecutivo y de ver cómo se trabaja también dentro de los entes”, pese a la presencia en la reunión de concejales del oficialismo.