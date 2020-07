Montenegro aumentó el boleto a $35,24: entrará en vigencia el 23 de agosto

Tan solo una hora después de que el Concejo le delegara las facultades, el intendente decretó la suba, que regirá a partir del 23 de agosto.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tan solo una hora después de que el Concejo Deliberante le transfiriera las facultades para hacerlo -luego de no conseguir los votos necesarios para aprobarlo en el Cuerpo- el intendente Guillermo Montenegro decretó la suba del boleto de colectivo que llevará la tarifa de los $25 actuales a $35,24 en Mar del Plata, es decir un 40%, en medio de la pandemia y de la crisis social y económica. Sin embargo, el aumento no se aplicará inmediatamente sino que entrará en vigencia a partir del 23 de agosto.

A fines de la semana pasada el gobierno de Guillermo Montenegro tomó la decisión de respaldar el pedido del empresario Juan Inza –que prácticamente monopoliza las empresas- y avanzar con un aumento en el boleto de colectivos en Mar del Plata. Lo hizo al elevar luego de dos meses el estudio de costos elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana que planteó una suba que lleva la tarifa de los $25 actuales a $35,24

En ese marco, primero el lunes en la comisión de Transporte del Concejo Deliberante y después el martes en la de Legislación el expediente avanzó rápidamente y este viernes llegó a sesión.

Como el intendente no logró obtener los votos necesarios (no le alcanzaban los propios y Acción Marplatense a través de sus dos concejales sólo accedió a cederle las facultades pero no a votar directamente la suba) finalmente los concejales del oficialismo resolvieron tratar y aprobar un despacho de minoría impulsado por AM que, como ha ocurrido tantas veces, le delegó al intendente las facultades para fijar la suba por decreto.

En ese marco, y también rápidamente -a tan solo una hora de aprobado el expediente- este mismo viernes Montenegro firmó el decreto que dispuso el aumento, según dio a conocer el gobierno a través de un escueto comunicado.

Sin embargo, de acuerdo a lo precisado, la implementación y vigencia del nuevo valor todavía no se hará efectiva sino que la nueva tarifa comenzará a regir en el Partido de General Pueyrredon el 23 de agosto, es decir, dentro de un mes.

Cabe mencionar que, en el marco del tratamiento legislativo del expediente -en la previa de la sesión de este viernes- el pasado miércoles y tras el dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, finalmente fue levantado el paro de colectivos nocturno de 22 a 6, medida que -impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en complicidad con la patronal– se llevó a cabo durante poco más de un mes en busca de que el Estado baje a las empresas nuevos subsidios.

La semana posterior al pedido empresarial de suba del boleto, el intendente Montenegro había elevado una carta a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Transporte de la Nación para solicitar nuevos subsidios destinados a las empresas ante la baja en la recaudación por la vigencia de la cuarentena, en el marco de la pandemia. Justamente la falta de respuestas a esos pedidos para que se beneficiara a las empresas con mayores subsidios fue el argumento expuesto por el gobierno para avanzar con el aumento del boleto.

El último aumento del boleto de colectivo en Mar del Plata se concretó en febrero pasado y llevó la tarifa de $23 a los actuales $25 en el marco de un incremento decretado por el exintendente Carlos Arroyo y sobre el cual el gobierno de Montenegro resolvió mantener su implementación.