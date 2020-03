Montenegro decretó el cierre de restaurantes y diversos comercios en Mar del Plata

La medida tiene como objetivo “reducir la circulación de personas y desalentar el turismo”. Los hoteles deberán reprogramar las reservas y no tomar nuevas. Los alcances del decreto.

(Fotos: ilustrativa / Qué digital)

En sintonía con lo que había adelantado más temprano, el intendente Guillermo Montenegro ordenó este martes mediante la firma de un decreto el cierre, en principio hasta el 31 de marzo, de restaurantes, diversos comercios gastronómicos y espacios de recreación de Mar del Plata en el marco de las medidas de prevención por el avance del coronavirus. Además, la atención en bancos y entidades de pago puede continuar pero “tomando los recaudos necesarios”.

En detalle, y según el texto del decreto, la medida de cierre alcanza a “restaurantes, rotiserías, bares, boites, balnearios, cines, confiterías, cafés, cafeterías, cervecerías, pizzerías, hamburgueserías, heladerías, servicios de comida o café en estaciones de servicios, similares afines, cualquier otro comercio con mesas al público, shoppings, teatros, salas de juegos electrónicos, salas de video juegos, salas de juegos, confiterías bailables, locales bailables, boliches, pubs, salones de fiesta, salones de usos múltiples, salones de fiestas infantiles, peloteros, natatorios, gimnasios, centros de entrenamiento, complejos y parques recreativos, clubes, lugares donde se realizan actividades deportivas, establecimientos que por razones sociales, culturales o religiosas convoquen la reunión de personas, y cualquier otro lugar similar a los descriptos”.

Por otro lado, el decreto autoriza “a los restaurantes, rotiserías, pizzerías, heladerías, cantinas, cervecerías, bares y establecimientos similares y afines a brindar exclusivamente el servicio de venta de comida y bebida para llevar y el servicio de envío a domicilio”.

Asimismo, dispone que “los hoteles, apart hotel, cabañas, club de playa, colonias, hospedajes, hostels, hosterias, bread and breakfast y campings no podrán tomar nuevas reservas y deberán reprogramar aquellas que hubieran sido otorgadas. Lo referido abarca sólo el periodo anteriormente consignado”.

Además, dispone “que aquellos locales que comercialicen alimentos, bebidas, productos de limpieza, desinfección y medicamentos, deberán evitar la aglomeración de personas dentro de sus bocas de expendio, limitando el ingreso masivo de clientes, debiendo reforzar con personal el servicio de cajas para agilizar las salidas de los clientes, asegurar en las filas la separación de más de un metro entre personas, higienizar cada una hora las barandas, manijas de carros y todo elemento en contacto con el público, poner alcohol en gel a disposición del público y proveer a su personal de guantes de látex. Asimismo, deberán establecer un horario especial y exclusivo para la atención de la población considerada dentro de los grupos de riesgo”.

De todas maneras, el decreto impone que desde este martes hasta el 31 de marzo, continúe la atención en bancos, entidades financieras, RapiPago, Pago Fácil y similares, pero extremando las medidas de “bioseguridad del personal, haciendo uso de alcohol en gel, guantes de látex, etcétera”. Además, dispusieron que se establezca un horario especial y exclusivo para la atención de la población dentro de los grupos de riesgo.

Asimismo, en el decreto, Montenegro sugiere a la población que evite participar en reuniones de todo tipo y que tome las medidas que se difunden por canales oficiales para prevenir el contagio del virus que causa el COVID-19.

Estas medidas de Montenegro se enmarcan dentro de la Emergencia Sanitaria declarada por el Concejo Deliberante y que le da atribuciones al Ejecutivo municipal para tomar las medidas que considere necesarias para prevenir la circulación del virus en la ciudad, como lo fue previamente la suspensión de clases en todo el distrito y las licencias al personal municipal.