Montenegro definió protocolos diferenciados para quienes pasen por los retenes

Tras la polémica con el Colegio de Bioquímicos, el jefe comunal estableció planes de acción según procedan de zonas de circulación comunitaria y tengan o no síntomas de covid-19.

(Foto: archivo / Prensa MGP)

Guillermo Montenegro emitió un decreto en las últimas horas con el objetivo de sistematizar los protocolos que deben cumplir las personas que, con la habilitación correspondiente, pasen por los retenes ubicados en los accesos, diferenciándolos según sean sintomáticos o asintomáticos, y también si proceden de zonas de circulación comunitaria o no.

Tras la polémica desatada por el Colegio de Bioquímicos al plantear que había una “realización compulsiva” de hisopados y la falta de un protocolo, a lo cual se sumó el pedido de informes de la oposición sobre plan de acción de al Municipalidad en las barreras sanitarias, en las últimas horas -a través de un decreto del jefe comunal- quedaron definidos los protocolos, con diferenciaciones específicas para cada caso.

Puntualmente, se trata de un protocolo que se aplicará por igual a residentes o no residentes de General Pueyrredon que desarrollen tanto trabajos esenciales, pero también los no esenciales, como así también para los casos sospechosos.

Por un lado, el decreto define un protocolo para las personas que procedan de zonas de transmisión comunitaria de covid-19. En ese caso, los asintomáticos que sean residentes y regresen deberán estar 14 días en aislamiento y el personal esencial deberá evaluar la realización de un test en el día 12 de aislamiento.

En el caso de las personas que ingresen y egresen en 48 horas, estarán obligados a realizarse un test al ingresar al distrito y deberán esperar el resultado en aislamiento. Dos días después del test, deberán regresar a su sitio de origen o, en caso de prorrogarse su estadía, aislarse hasta completar los 14 días.

En cuanto al ingreso y egreso de manera repetitiva y quienes trabajen fuera de General Pueyrredon, durante el tiempo que estén en el distrito deberán cumplir aislamiento de 14 días y el personal esencial deberá evaluar la realización de un test en el día 12 de aislamiento.

En el caso de los sintomáticos que lleguen desde zonas de circulación comunitaria, los casos sospechosos o confirmados de covid-19 que se presenten en los retenes no podrán ingresar, siempre y cuando no se trate de un residente. En ese caso, el SAME deberá activar el protocolo correspondiente para disminuir el riesgo de contagio.

Cabe recordar que en cuanto al aislamiento obligatorio, podrá ser llevado adelante en centros extrahospitalarios, dispuestos por la Municipalidad o en domicilios particulares.

En cambio, en el caso de las o los que lleguen desde zonas sin transmisión comunitaria de covid-19 , el único requisito que se les solicitará al ingreso será someterse al control sanitario de rutina y tener los permisos de circulación pertinentes.

En consecuencia, al quedar exceptuados de realizar aislamiento preventivo, sólo deberán respetar las medidas sanitarias y de seguridad dispuestas por las autoridades para prevenir el riesgo de contagio.