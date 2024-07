Montenegro descartó una baja en el precio del boleto y criticó a Kicillof

El intendente responsabilizó al “kirchnerismo” por el valor y afirmó que “no se soluciona con actos marketineros”.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro descartó este miércoles aplicar una reducción del precio del boleto de colectivos, que esta semana aumentó a $940, y criticó al gobernador Axel Kicillof que más temprano le había pedido que bajara el valor ante el incremento dispuesto en los subsidios provinciales. “Esta situación no se soluciona con actos marketineros“, afirmó el jefe comunal.

La respuesta de Montenegro al pedido que había realizado más temprano Kicillof se conoció a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde el intendente criticó al gobernador y responsabilizó al “kirchnerismo” por la crisis en materia de tarifa del transporte que arrastra Mar del Plata.

“Le pido al gobernador que deje de hacer anuncios de campaña y se haga cargo de la herencia que dejó su gobierno y que aún estamos pagando. Durante el kirchnerismo, las ciudades del interior del país fueron permanentemente discriminadas en los subsidios al transporte, lo que llevó que un laburante de Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata pague 3.5 veces más que en AMBA”, sostuvo Montenegro.

En su mensaje no hizo referencia a lo reclamado semanas atrás al gobierno de Javier Milei (con el que se muestra alineado) en función de la eliminación del Fondo Compensador -por medio del cual la Nación enviaba hasta el año pasado una porción de los subsidios para las empresas de Mar del Plata- y de mantener, en cambio, los subsidios para las firmas del AMBA.

En ese sentido, la publicación del intendente estuvo acompañada con una imagen que contiene un ranking que expone los valores del boleto de colectivo en las distintas ciudades del país, donde Mar del Plata aparece en el puesto 13 con los $940 de la tarifa plana y el AMBA en el lugar 58 con su valor de $270.

En ese marco, Montenegro lanzó más críticas a Kicillof. “Esta situación no se soluciona con actos marketineros que no le hacen ni cosquillas al precio del boleto”, apuntó con relación al reciente anuncio de un aumento del 110% en las partidas (retroactivo a mayo) que se envían en materia de subsidios a las empresas que operan en la ciudad . Y concluyó: “La solución requiere honestidad intelectual, seriedad y análisis. Ayude, no entorpezca”.

Durante su discurso dado en el cierre del Congreso Productivo Bonaerense que se llevó a cabo en la ciudad, Kicillof había pedido que se bajara el precio del boleto en la ciudad al remarcar que el valor subió a $940 en paralelo al aporte de mayor cantidad de subsidios dispuesto por la Provincia: “Fijénse que nosotros duplicamos los subsidios que pone la Provincia, carta para el intendente, porque estamos haciendo un esfuerzo grande en la Provincia”, expresó.

Al momento del anuncio de incrementar las partidas de subsidios con el fin de compensar parte de la quita del Fondo Compensador realizado la semana pasada, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, ya había planteado que con el aumento de los subsidios se buscaba “que en la mayoría de los casos se retrotraigan parte del aumento de las tarifas” al hacer referencia a los distintos municipios que en lo que va de este año aplicaron subas en el precio de los boletos y entre ellas mencionó en particular a Mar del Plata.

El lunes entró en vigencia el nuevo decreto de Montenegro que dispuso la segunda suba del boleto en lo que va del año. Mientras que la tarifa plana aumentó de $750 a $940, las líneas que hacen recorridos más extensos y que llegan a destinos como Sierra de los Padres, Chapadmalal, Batán y Estación Camet pasaron a tener tarifas de $1.008,82; $1.227,28; $1.344,11 y hasta $1.491,62.