Montenegro dijo que hay que “salir del estancamiento” y criticó a la oposición

El intendente encabezó un acto en el Parque Industrial con la firma del contrato con la empresa multinacional Lamb Weston.

(Foto: prensa MGP)

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este martes la firma del contrato para la instalación en el Parque Industrial de la empresa alimenticia Lamb Weston y allí planteó que se está ante la “obligación de salir del estancamiento” en materia de empleo y aprovechó para criticar al Frente de Todos: “Hasta ahora yo no he visto ni he sentido que haya una oposición que construya soluciones”.

A un mes de que el Concejo Deliberante aprobara la cesión de predios y la desafectación de parte de una calle del Parque Industrial en favor de la empresa alimenticia Lamb Weston Alimentos Modernos SA que llevará adelante la construcción de una planta de producción de papas prefritas congeladas, puré y fécula de papa en Mar del Plata, con una inversión anunciada de 200 millones de dólares y la creación de 200 puestos de trabajo directos, Montenegro encabezó este martes un acto ante la firma del contrato para la llegada de la multinacional al predio.

Montenegro valoró que la llegada de la empresa a Mar del Plata potenciará diversos sectores a partir del trabajo a desplegar en distintos rubros y afirmó que la radicación en la ciudad se produce tras “un trabajo que se hizo en conjunto desde lo público y lo privado, que es la forma a través de la cual se genera el empleo”. “El empleo lo genera el privado con el sector público acompañando, facilitando, ayudando. Esta es la clave y esta es la forma y este es un ejemplo concreto más”, consideró.

En ese contexto, y al hacer referencia a la grave situación de desempleo en la que se encuentra Mar del Plata hace muchos años, el intendente dijo que está ante la “obligación de salir del estancamiento que sentimos los marplatenses” y planteó que esa “salida” debe realizarse “junto con el privado”.

Más allá de alguna frase por demás particular como “cuando hablamos de empleo hablamos de laburo“, Montenegro apuntó también directamente a la oposición, concretamente al Frente de Todos, sin mencionarlo, al hablar de “trabas” y de “definiciones” que debe tomar la política como la conclusión del demorado gasoducto. “Hasta ahora yo no he visto ni he sentido que haya una oposición que construya este tipo de soluciones, que no son soluciones para gobiernos sino para la gente”, apuntó.

Y en otro tramo de su discurso, enfatizó: “Nosotros tenemos la obligación de salir del estancamiento que sentimos los marplatenses y de ese estancamiento se sale facilitando, planificando, trabajando, pensando permanentemente cuál es la forma con las distintas empresas y emprendimientos, de los más grandes a los más chicos. Nuestra preocupación es que haya empleo de calidad en nuestra ciudad, eso es algo que a mí me ocupa mucho”.

En el acto estuvieron presentes la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, el presidente del Parque Industrial, Alberto Chevalier, y el gerente general de Lamb Weston, Federico Peralta Ramos.

Al momento de realizar el anuncio del desembarco de la empresa en Mar del Plata desde el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional explicaron que la firma apunta a crear entre 150 y 200 puestos directos de trabajo, en tanto que los indirectos llegarían a 3.000. En cuanto a la obra estimaron el plazo de la construcción de la planta en 18 meses bajo el objetivo de ser inaugurada a fines de 2023.

Lamb Weston Alimentos Modernos SA surgió de una alianza comercial entre la Sociedad Comercial del Plata (SCP) y la multinacional Lamb Weston Holdings, que ocupa el puesto número uno en la producción de papas congeladas en Estados Unidos y el segundo lugar a nivel global, según datos difundidos por el gobierno nacional.