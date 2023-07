Montenegro, en el acto por el 9 de Julio: “Tenemos que ser un equipo, empujar juntos”

(Foto: prensa MGP)

Al cumplirse 207 años del 9 de Julio de 1816 y conmemorarse el Día de la Independencia en Argentina, el intendente Guillermo Montenegro encabezó este domingo el acto oficial en el Jardín Municipal N°4 de Batán. En su discurso, dijo que “no hay caminos fáciles” para hacer lo correcto y aseguró: “Tenemos que ser un equipo, empujar juntos”.

En cuanto a la celebración, este domingo por la mañana, tras la invocación religiosa realizada por el obispo de la diócesis Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, Valentina Acosta -alumna de 6° año de secundaria de la Escuela Parroquial Nuestra Señora de Luján-, brindó unas palabras alusivas a esta fecha patria.

Luego, el intendente hizo uso de la palabra y, fiel a su estilo, reparó en que “cuando uno piensa en la independencia, piensa en que solamente se logra con laburo, con esfuerzo, con compromiso, con la determinación de ir para adelante a pesar de que te digan que no y a pesar de los palos en la rueda”.

“No tengo ninguna duda -siguió- que esos patriotas entre 1810 y 1816 encararon un camino con muchas dificultades y situaciones complejas”. Y también dijo estar “seguro” de que no estaban en todo de acuerdo y de que a pesar de eso “empujaban juntos, porque hay que empujar juntos, porque tenemos que ser un equipo”.

“Estas son las cosas que nos unen, los valores como defender con mucha claridad la justicia, ser muy determinantes con las injusticias, con la honestidad, con lo que significa el trabajo, el compromiso y la educación, como lo pensaron ellos”, enfatizó el jefe comunal, al tiempo que reflexionó: “Ese camino no es fácil. Primero desde 1810 a 1816, y de 1810 para acá, no hay caminos fáciles, ni tampoco son cortos o largos, es el camino correcto, es lo que hay que hacer”.

Finalmente, y para cerrar su discurso, el intendente volvió a insistir con la importancia de la unidad de la sociedad y en ese sentido concluyó: “Tenemos que ser un equipo, empujar juntos. No hay otra forma. Nos lo enseñaron hace más de 200 años: no tiene que haber una discusión en cómo tiene que ser la forma. Podemos discutir algunas cuestiones menores, pero esas cuestiones menores no nos pueden encontrar divididos, al contrario, los que vamos en un camino tenemos que estar todos juntos, a pesar de que te digan que no se puede. Sigamos por ese camino. Disfrutemos estos 207 años de Independencia y viva la Patria”.