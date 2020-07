Montenegro firmó el decreto y este miércoles se amplía la apertura de la gastronomía

El intendente oficializó la decisión de la comisión de reactivación económica para el retorno total del sector luego de que la Provincia lo habilitara en fase 4. Los detalles.

Hasta el momento, la gastronomía sólo estaba permitida en modalidades para lelvar y cafeterías. (Foto: Qué digital)

Finalmente la reapertura total de la gastronomía en Mar del Plata fue oficializada este martes a través de la firma del decreto por parte del intendente Guillermo Montenegro, con el cual avala la decisión de la comisión de reactivación económica del Concejo Deliberante. En consecuencia, desde este miércoles y de 7 a 19 podrán abrir los establecimientos del sector que, en el marco de la cuarentena, no podían hacerlo o lo hacían con la modalidad para llevar o take away.

En medio del brote de casos de coronavirus y luego de la última actualización del sistema de fases de la cuarentena provincial, la gastronomía fue habilitada en los municipios en fase 4 del territorio bonaerense y en General Pueyrredon avanzaron rápido hacia su apertura total. El puntapié lo dio la comisión de reactivación económica, que ya había permitido la apertura de cafeterías al público, y por la tarde lo terminó de confirmar el Ejecutivo municipal.

De esta manera, a partir de este miércoles los establecimientos gastronómicos como bares, cervecerías, restaurantes y similares que aún no podían atender al público dentro de sus locales, podrán empezar a hacerlo cumpliendo un estricto protocolo sanitario, clave en medio del aumento exponencial de casos de covid-19 de las últimas semanas.

Concretamente, la habilitación del “servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos” tiene permiso para abrir de 7 a 19 y con un sistema obligatorio de reservas previas, al menos por el momento. Además, una aclaración que hicieron las autoridades es que tanto para el personal como para los comensales está prohibido el uso de transporte público, ya que el servicio está reservado únicamente para actividades esenciales.

“Es fundamental que se cumplan estrictamente los protocolos de higiene y seguridad indicados. Recordamos que para el desarrollo de la actividad gastronómica el uso de transporte público no está permitido y que se deberán reforzar los protocolos de limpieza”, expuso al respecto el titular de Desarrollo Productivo, Fernando Muro.

“Los distintos locales gastronómicos deberán utilizar un sistema de reserva previa, a fin de evitar aglomeraciones. En caso de demora, los clientes deberán esperar fuera del local guardando una distancia mínima de 2 metros. Las mesas deberán guardar distancia entre sí y no podrá haber más de 4 personas por mesa”, agregó el funcionario e indicó que debe haber un tiempo espaciado entre comensales para desinfectar los espacios.

Entre los aspectos claves del protocolo a cumplir por la gastronomía en Mar del Plata se encuentra el registro obligatorio de los datos personales de todos los clientes al ingreso, con el objetivo de poder identificar cada uno de los presentes en caso de detectarse un caso de coronavirus y trazar su nexo epidemiológico. En ese sentido, por prevención cada mesa debe tener a disposición alcohol en gel y se recomienda el uso de manteles y servilletas descartables.

A su vez, se debe realizar la toma de temperatura, la desinfección de manos con alcohol y la sanitización del calzado a cada persona que ingrese al establecimiento. El uso de tapabocas o barbijo será condición para permanecer en el local, excepto cuando el cliente se disponga a comer o beber. En todos los casos, el tiempo de permanencia será reducido y se deberá asegurar la ventilación permanente de los ambientes.

Además, el decreto establece que la densidad de ocupación del local no deberá exceder los 2,25 metros cuadrados por persona, es decir, aproximadamente el 45% de la capacidad del establecimiento. Además, las áreas deberán estar correctamente demarcadas para ingreso y egreso de clientes, con una distancia mínima de 2 metros. También aclararon que se podrá utilizar la vía pública para el uso de mesas y sillas, y los espacios de uso común quedarán anulados.

De esta manera, las actividades exceptuadas por la comisión de reactivación pasaron a ser 18, a pesar de que tras el surgimiento del brote se había decidido hacer una “pausa” en las habilitaciones por prevención. La gastronomía en Mar del Plata, por el momento, es el último rubro habilitado.