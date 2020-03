Montenegro, el coronavirus y la cuarentena: “Esto no es joda”

(Fotos: Qué digital)

En las primeras horas de vigencia del decreto que declaró la cuarentena general o el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a nivel nacional en el marco del avance del coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro trazó sus primeras observaciones, afirmó que se trabaja en al reglamentación local de los casos alcanzados por el decreto, planteó que se reforzarán los controles en el espacio público y volvió a pedir el respeto de la medida: “La situación que está viviendo nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país no es joda”.

En el marco de una conferencia de prensa brindada en el Palacio municipal, el intendente remarcó, en primer término, que se garantizarán los servicios municipales esenciales, para lo cual se está trabajando en un decreto específico orientado a actividades como la recolección de basura, seguridad, emergencia, agua y transporte.

“Lo que les pido es que tengamos en claro que esta situación no es joda; esta situación amerita una responsabilidad de todos los marplatenses de quedarnos en casa, que esto no da lugar a la viveza criolla, no da lugar a que podamos salir dos o tres veces por día a decir que hacemos compras, a decir que hacemos un trámite”, afirmó luego.