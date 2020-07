Montenegro no consiguió los votos y el Concejo le dio el poder de aumentar el boleto

El Concejo Deliberante delegó este viernes las facultades que le permiten al intendente decretar la suba y llevar la tarifa de $25 a $35,24.

(Foto: Qué digital)

El Concejo Deliberante le delegó al intendente Guillermo Montenegro la facultad para resolver y decretar el aumento del boleto en Mar del Plata luego de que el oficialismo no lograra este viernes conseguir los votos necesarios para avanzar con la suba de la tarifa de los $25 actuales a $35,24, en medio de la pandemia y la crisis.

Luego de que el viernes pasado el gobierno municipal elevara el estudio de costos que fijó el valor en $35,24, durante esta semana el expediente rápidamente recorrió las dos comisiones internas por las que debía pasar (Transporte y Legislación) a partir del impulso dado por el gobierno de Guillermo Montenegro a través de sus concejales.

En ese marco, este viernes el aumento fue tratado en una extensa sesión ordinaria del Concejo y como el intendente no logró obtener los votos necesarios (no le alcanzaban los propios y por eso en la votación en torno al expediente central se sumaron 13 negativos y 11 abstenciones) finalmente los concejales del oficialismo resolvieron tratar y aprobar un despacho de minoría impulsado por Acción Marplatense (AM) que, como ha ocurrido tantas veces, le delega las facultades para fijar la suba por decreto al intendente.

El despacho de minoría que finalmente fue aprobado -con 13 votos afirmativos del oficialismo, de AM y del arroyista Mauricio Loria- faculta por 30 días al intendente “a la fijación de la tarifa del servicio de transporte público de pasajeros, considerando las evaluaciones de costos y los valores resultantes de la metodología vigente”. De esta manera, tras la aprobación, ahora será el intendente quien deba definir si decreta o no el aumento del boleto.

La prolongada sesión en la que finalmente se tomó esta resolución se había iniciado más de dos horas y media después de lo previsto producto de las negociaciones entabladas hasta último momento.

En los últimos días, ante la consulta de la prensa, el intendente había buscado desentenderse del aumento solicitado por el empresario del sector, Juan Inza, y había declarado que era “el Concejo Deliberante el que debe discutirlo”.

Durante la sesión, el concejal oficialista Agustín Neme defendió el impulso del aumento en la tarifa al argumentar que los subsidios que llegan desde la Nación a las empresas “no han acompañado” la suba de los gastos y también reparó en una demora en su llegada. También remarcó que el gobierno nacional no les dio respuestas para incrementar los subsidios. “Para nadie es grato actualizar una tarifa, pero son las herramientas con las que cuenta el Municipio”, afirmó.

A su turno, el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano enfatizó que “no es momento de un aumento”, reparó en el “incumplimiento absoluto al pliego” en torno a la paralización del servicio nocturno durante un mes y cuestionó la iniciativa de delegar la facultad al intendente para que decrete el aumento: “Estamos sentados acá para asumir nuestras responsabilidades”.

El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, responsabilizó al intendente Montenegro y al Frente de Todos (mencionó a la dirigente Fernanda Raverta) por no acordar la llegada de más subsidios para las empresas. “Acción Marplatense no quiere un aumento del boleto”, sostuvo inicialmente, aunque luego avaló su propuesta de delegarle la responsabilidad al intendente de decretar la suba.

Luego, los concejales Marcos Gutiérrez (Frente de Todos) y Ariel Ciano (Frente Renovador) entendieron que delegar la facultad al intendente implicaba directamente garantizar que el boleto se aumente en los próximos días.

La edil radical Vilma Baragiola defendió la “necesidad” de estipular un aumento -y para eso delegarle la facultad al intendente- ante la “ausencia” de nuevos subsidios. “No queremos que Mar del Plata quede sumida en un paro total del transporte”, dijo.

Otro intenso tramo del debate (por el rechazo del Frente de Todos) se dio cuando en el despacho de minoría el concejal Taccone se agregó un segundo artículo, no previsto en el original, que estableció: “El Ejecutivo municipal gestionará la ampliación de los subsidios para el servicio de transporte de pasajeros los cuales tendrán incidencia en la redeterminación final de los costos extremando los esfuerzos para evitar incrementos tarifarios”.



EL CAMINO DEL AUMENTO DEL BOLETO EN MAR DEL PLATA

El pedido del empresario Juan Inza -que prácticamente monopoliza las empresas de colectivos y se encuentra procesado en la causa “Choferes fantasmas“- para lograr un aumento del boleto en Mar del Plata y llevar la tarifa de los $25 actuales a $42,12 ingresó el 21 de mayo al Concejo Deliberante y en dos oportunidades la comisión de Trasporte había decidido no avanzar con su tratamiento hasta tanto se conocieran pedidos de informes respecto a posibles nuevos subsidios de Provincia y Nación que se destinaran a las empresas.

Sin respuestas a esos pedidos, finalmente el gobierno municipal elevó el viernes pasado el estudio de costos para el aumento del boleto, informe que fijó el valor en $35,24 y el lunes siguiente empezó a avanzar el debate, con el primer aval en la comisión de Transporte, y luego el segundo, el martes, en la comisión de Legislación.

En el marco del tratamiento, este miércoles y tras el dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, finalmente fue levantado el paro de colectivos nocturno de 22 a 6, medida que -impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en complicidad con la patronal– se llevó a cabo durante poco más de un mes en busca de que el Estado baje a las empresas nuevos subsidios.

La semana posterior al pedido empresarial de suba del boleto, el intendente Montenegro había elevado una carta a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Transporte de la Nación para solicitar nuevos subsidios destinados a las empresas ante la baja en la recaudación por la vigencia de la cuarentena, en el marco de la pandemia. Justamente la falta de respuestas a esos pedidos para que se beneficiara a las empresas con mayores subsidios fue el argumento expuesto por el gobierno para avanzar con el aumento del boleto.

El último aumento del boleto de colectivo en Mar del Plata se concretó en febrero pasado y llevó la tarifa de $23 a los actuales $25 en el marco de un incremento decretado por el exintendente Carlos Arroyo y sobre el cual el gobierno de Montenegro resolvió mantener su implementación.